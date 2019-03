Xbox podría lanzar una nueva consola en abril –y no, no sería la próxima generación de la Xbox One.

Según un reporte de Windows Central, la unidad de videojuegos de Microsoft parece estar preparándose para sacar al mercado una versión enteramente digital de la consola Xbox One S, es decir que no aceptará videojuegos en formato de disco.

Conocida por algunos en la industria con el nombre código de Xbox Maverick, los rumores de la nueva Xbox One S All-Digital Edition comenzaron a surgir en noviembre tras un reporte de Thurrott, donde también se señalaba que Microsoft no lanzaría la próxima generación de su consola insignia hasta el 2020.

Lanzar una consola sin una entrada para discos podría tener sentido, ya que Xbox intenta impulsar las suscripciones a su servicio de videojuegos digitales Xbox Game Pass y ha dicho que pronto lanzaría un servicio de streaming llamado Project xCloud que permitirá a los usuarios jugar en tabletas y celulares.

Además, para los gamers que ya han invertido en discos para su consola, Xbox también lanzará un programa que les permitirá canjearlos por una versión digital que, aparentemente, podrán jugar en la nueva Xbox One S All-Digital Edition, según Windows Central.

El precio de la Xbox One S digital no se dio a conocer, pero el modelo actualmente en tiendas cuesta cerca de US$299 con un videojuego incluido. La preventa estaría pautada para iniciar en abril y los envíos llegarían a los compradores de todo el mundo en mayo, según las fuentes del medio.

Nota del editor: Hemos solicitado un comentario de Xbox sobre este posible lanzamiento.