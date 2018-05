Sarah Jacobsson Purewal/CNET

Microsoft ha cerrado un trato para comprar Semantic Machines, una startup con sede en Berkeley, California, y que ha desarrollado métodos que permitirían a Cortana a hablar de una forma más natural, para parecer cada vez más humana.

Según pudo conocer The Next Web, ambas empresas han llegado a un acuerdo de adquisición. Semantic Machines cuenta con un equipo de ingenieros que ha trabajado en herramientas conocidas como Google Now o incluso en el desarrollo de Siri en Apple.

Esta adquisición llega justo después de que el mundo se sorprendiera con el lanzamiento de Google Duplex, una tecnología que permitirá que la IA de la compañía haga reservaciones telefónicas y haga pensar a quien le escucha que es un humano.

La tecnología de Semantic Machines permitirá que Cortana sea mucho más eficiente preguntando y respondiendo e incluso ofreciendo más opciones cuando se le ha hecho una consulta. Además podrá ganar contexto y recordar preguntas anteriores que ya le has hecho para hacerse un perfil sobre ti.

Aunque desde el lanzamiento de Google Duplex la empresa del buscador más grande Internet ha dejado claro que lleva la delantera en esta área, Amazon continúa mejorando Alexa, que va incrementando su librería de conocimientos para trabajar cada vez con más apps de terceros.

Un dato curioso: ¿sabías que cada vez menos niñas en Estados Unidos se llaman Alexa? Cortana probablemente nunca fue una opción muy viable.