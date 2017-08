Microsoft: La Xbox One X es la consola con más ventas durante las preventas

1:41 Close Drag Autoplay: SI Autoplay: NO

Esta semana Microsoft ha estado de fiesta. En los primeros cinco días de las preventas de la nueva consola de Xbox, ya ha vendido más que en cualquier otro lanzamiento en la historia de la compañía, se anunció el viernes.

La consola Xbox One X no estará disponible hasta el 7 de noviembre, pero en muchos lugares las unidades que se habían asignado a ciertos países ya se han agotado durante el período de pedidos anticipados, dijo Xbox. Las ventas adelantadas iniciaron el domingo pasado en ocasión de la feria de videojuego Gamescom. Muchos de esos usuarios pudieron pedir una versión especial y limitada llamada Xbox One X Project Scorpio Edition que tenía el mismo precio de US$500 que el modelo estándar.

En respuesta a la demanda que ha visto Xbox, la unidad de Microsoft explicó que pronto compartirá detalles sobre cuándo los consumidores podrán, el mes próximo, pedir por anticipado su propia consola.

Un ejecutivo de Xbox también anunció que la compañía trabaja para permitir que los usuarios puedan jugar el mismo videojuego en diferentes consolas, como una PlayStation. Además, recientemente la compañía dijo que la próxima actualización de la Xbox One habilitará el uso de Cortana con la consola. Cortana es la asistente virtual de voz de Microsoft 10.