La diversidad en Microsoft avanza... a paso de tortuga

Getty Images

Microsoft acaba de publicar su primer informe extenso sobre inclusión y diversidad que cuenta una historia muy utilizada en el mundo de la tecnología: cuando se trata de aumentar la diversidad en una empresa, el progreso es lento.

Microsoft ha hecho público el desglose por género, raza y etnia de sus empleados desde 2014. El documento de 47 páginas busca ir más allá al explicar sus programas, asociaciones y estrategias para aumentar la diversidad y la inclusión. "Queríamos poder mostrar nuestro trabajo y progreso en [diversidad e inclusión], sabiendo que no estamos donde queremos estar y que trabajaremos más duro para continuar siendo aún mejores", dijo Lindsay-Rae McIntyre, directora general de diversidad de Microsoft.

Microsoft refleja la situación de muchos pesos pesados de la tecnología en ser en gran medida blancos y dominados por hombres. Además, el porcentaje de mujeres en roles técnicos es bajo, y el porcentaje de grupos subrepresentados es aún menor.

La industria de la tecnología ha sido objeto de un mayor escrutinio por su falta de diversidad de los defensores y de la opinión pública. Cuando compañías como Microsoft, Google, Facebook y Apple comenzaron a publicar informes de diversidad alrededor de 2014, esos informes pusieron datos detrás de lo que muchos suponían que era cierto: la industria de la tecnología está representada, en su mayoría, por hombres blancos.

En los años posteriores, hubo algunos avances, a veces en puntos porcentuales de un año a otro. La historia de diversidad de Microsoft no siempre ha sido fluida. De 2014 a 2016, el porcentaje de mujeres en la empresa se redujo del 29 por ciento a poco más del 25 por ciento. El presidente ejecutivo, Satya Nadella, recibió críticas de los defensores de la diversidad y la atención de los medios en 2014 cuando habló durante la celebración Grace Hopper of Women in Computing y dijo a la audiencia que tenía fe en que el sistema daría aumentos a las mujeres en algún momento. Luego se disculpó públicamente y en 2018 le dijo a CNET que las mujeres deberían abogar por sí mismas.

Las cifras de 2019



A lo largo y ancho de Microsoft, el porcentaje de mujeres a nivel mundial aumentó del 26.6 por ciento al 27.6 por ciento desde 2018. El porcentaje de hombres cayó del 73.4 por ciento en 2018 al 72.3 por ciento. En Estados Unidos, el porcentaje de empleados negros aumentó de 4.1 por ciento a 4.5 por ciento. El porcentaje de nativos americanos y nativos de Alaska se mantuvo estable en 0.5 por ciento. Los asiáticos representan el 33.1 por ciento de los empleados, frente al 31.9 por ciento del año pasado. Los hispanos ganaron un poco, llegando al 6.3 por ciento, frente al 6 por ciento. El porcentaje de empleados que se identifican como multirraciales aumentó a 2.1 por ciento frente a 1.8 por ciento. Los nativos de las islas de Hawai y el Pacífico también se mantuvieron estables en 0.2 por ciento. Finalmente, el porcentaje de empleados blancos cayó del 55.1 por ciento al 53.2 por ciento.

También hay otros roles técnicos a considerar. Los empleos tecnológicos, dice la Oficina de Estadísticas del Empleo (BLS, por sus siglas en inglés) se encuentran entre los empleos de mayor crecimiento y también los mejor pagados.

Las principales empresas tecnológicas, incluida Microsoft, han tenido problemas para golpear incluso al 30 por ciento de las mujeres en esos trabajos. A menudo, los porcentajes para grupos subrepresentados son incluso más bajos en esta área que en el resto de cualquier compañía. A nivel mundial, el porcentaje de mujeres en puestos tecnológicos aumentó del 19.9 por ciento al 21.4 por ciento. En Estados Unidos, el porcentaje de empleados negros aumentó de 2.8 por ciento al 3.3 por ciento. Para los hispanos, los números aumentaron de 4.5 por ciento a 4.9 por ciento, para dar algunos ejemplos.

No se incluyen en el informe de Microsoft datos interseccionales, como el porcentaje de mujeres de color. Entre los gigantes tecnológicos como Microsoft, Google, Apple, Twitter y Facebook, solo Google ofrece esos datos demográficos. Los defensores de la diversidad señalan que las experiencias de las mujeres de color difieren de las de las mujeres blancas, ya que pueden experimentar no solo género, sino también discriminación, acoso o similares relacionados con la raza. Argumentan que es una medida que vale la pena rastrear.

"Siempre estamos buscando formas de aumentar los recortes de datos que observamos, por lo que creo que es posible que sigamos sintiéndonos aún más curiosos sobre las formas en que entendemos nuestra fuerza laboral", dijo McIntyre.

El extenso informe proporciona otra información sobre cómo le está yendo a Microsoft. Por ejemplo, los datos de pago muestran que los empleados de "minorías raciales y étnicas [y]" en Estados Unidos ganan US$1.006 por cada US$1 que ganan sus contrapartes blancas. Las mujeres de Microsoft en Estados Unidos ganan US$1.001 de cada dólar que ganan los hombres. Microsoft tampoco ofreció aquí ningún dato interseccional: a escala nacional, las mujeres de color tienden a ganar menos que sus contrapartes blancas.

El informe también presenta el "Índice de inclusión". En parte, el Índice de inclusión es el resultado de encuestas internas que encontraron que el 88 por ciento de los encuestados tuvo "sentimientos positivos cuando se trataba de factores como la autenticidad, la pertenencia y la creencia en el compromiso de Microsoft con la diversidad". Más del 80 por ciento de la empresa participó en la encuesta, dice Microsoft.