Microsoft no lanzará nuevas HoloLens hasta 2019: reporte

Kendra Clayton/Microsoft

Microsoft hará cambios a su estrategia relacionada con las gafas HoloLens, lo que se traducirá en que la compañía lanzará la tercera generación de las gafas, según el sitio Thurrott.

El sitio, especializado en temas de la gigante tecnológica, dice que Microsoft no lanzará al mercado la segunda generación de las gafas y en su lugar saltará de la primera generación (anunciada hace dos años) a la tercera, la cual no se lanzaría no antes de 2019.

Microsoft haría este cambio estratégico debido a la falta de madurez en el mercado de realidad aumentada y realidad virtual, pues hay poca o nula competencia en el mercado. MagicLeap, una compañía ultrasecreta que está trabajando en el campo, sigue sin anunciar un producto estable.

Microsoft estaría apostando a que entre 2017 y 2019 no habrá un producto que le haga arrepentirse de desechar la segunda generación de las gafas, dice el reporte. Asimismo, Microsoft cree que su tercera generación y las funciones pensadas para la misma serán muy interesantes en 2019.

Mientras tanto, la primera generación de las gafas HoloLens sigue a la venta, aunque por un precio nada asequible de US$3,000. Microsoft sigue trabajando en las gafas, las cuales reciben constantes actualizaciones de software, pero las gafas quizá aún no valen la pena por falta de aplicaciones reales.