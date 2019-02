Microsoft presenta HoloLens 2, la segunda generación de sus gafas de realidad mixta

Microsoft aterrizó en la ciudad de Barcelona durante el Congreso Mundial de Dispositivos Móviles (MWC) para presentar la segunda generación de sus gafas de realidad mixta, las HoloLens 2.

Satya Nadella, presidente ejecutivo de Microsoft, y Alex Kipman, líder de la división de percepción de inteligencia artificial y realidad mixta de la empresa, subieron al escenario en Barcelona para presentar el nuevo dispositivo y otras novedades.

Al igual que la versión anterior, las HoloLens 2 están dirigidas al sector empresarial para industrias como la médica, automotriz y manufacturera. Las HoloLens 2 costarán US$3,500 y se pueden comprar en preventa en la Web de Microsoft a partir del 24 de febrero para entregarse más tarde este año. Están disponibles en Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Irlanda, Alemania, Francia, Australia, Nueva Zelanda, Japón y China.

Microsoft no tiene planes actualmente de lanzar una versión para el consumidor común y corriente.

Cuando Microsoft presentó las primeras HoloLens en 2015, fueron de los primeros sistemas de realidad virtual o aumentada en ser totalmente independientes, sin tener que estar conectados a una computadora vía cables. Al tener toda la computación dentro de las gafas, esa versión era un tanto incómoda (incluía una diadema que no siempre se ajustaba bien a la cabeza) y podía llegar a sentirse pesada después de un rato. Las HoloLens salieron al mercado en 2016; la empresa no quiso compartir el número de unidades vendidas al momento.

En noviembre de 2018 se anunció un acuerdo entre Microsoft y el ejército de Estados Unidos para abastecer hasta 100,000 unidades de las HoloLens a las fuerzas armadas para la capacitación de sus personal. El acuerdo tiene un valor de unos US$480 millones. (Poco antes del inicio de MWC surgió una carta de un grupo de empleados de Microsoft protestando el acuerdo).

Cuatro años después de la presentación de las HoloLens originales, que mostraron al mundo la tecnología de hologramas virtuales que se superponen sobre espacios reales, Microsoft ha presentado esta nueva versión de su sistema de realidad mixta con mejoras en tres áreas: comodidad, experiencia de inmersión y la utilidad para profesionales.

Microsoft hizo las HoloLens 2 más cómodas, ya que ahora son mucho más fáciles de ponerse y ajustarse, y ha movido el centro de gravedad del casco más hacia atrás, por lo que se sienten mucho más ligeras sobre la cabeza sin haber perdido mucho peso.

En cuanto a la experiencia de inmersión, el campo de visión de las nuevas HoloLens es ahora el doble de tamaño –según Microsoft– y los componentes ópticos son más pequeños y ofrecen mejor calidad de imagen y mayor resolución. (Así fue nuestra experiencia con las HoloLens 2). También ahora permiten una mayor manipulación de los hologramas con gestos más naturales (como sería interactuar con objetos físicos en el mundo real). Incluyen, también, la segunda generación del Holographic Processing Unit (HPU) que integra ahora inteligencia artificial para reconocer mejor los objetos y lugares. Y ahora se pueden desbloquear con reconocimiento de iris a través de Windows Hello.

Por último, Microsoft se ha concentrado en lograr que las gafas sean más útiles para el usuario desde que salen de la caja. Para ello ha lanzado apps de productividad específicas, como Dynamics 365 Remote (para el trabajo en equipo a la distancia) y Dynamics 365 Layout (para mapear mejor los espacios físicos), anunciadas en septiembre de 2018. En MWC Microsoft anunció Dynamics 365 Guides, un app para la creación de guías de capacitación interactivas con imágenes 3D. Estos apps funcionan con ambas versiones de las HoloLens y la empresa planea anunciar su precio y modelos de licencia en los meses próximos.

"El enfoque empresarial de Microsoft ha sido en general benéfico y ha ayudado a las empresas a lograr un retorno sobre su inversión que no sabían que existía", dice Jitesh Ubrani, analista principal de la firma de investigación IDC. "Además, les ha ayudado a digitalizar tareas que antes era imposible [hacer digitalmente] y hasta el momento las empresas han sido bastante receptivas a esta nueva tecnología".

Microsoft también lanzará el kit para desarrolladores Azure Kinect DK, de US$399, que incluye los mismos sensores de profundidad y distancia de las HoloLens 2 y una serie de siete micrófonos con la intención de impulsar el desarrollo de soluciones computacionales de visión y voz con inteligencia artificial a través de la plataforma de la nube Azure. Microsoft presentó el Project Kinect for Azure en mayo de 2018 para poner a disposición de la comunidad de desarrolladores los atributos de la cuarta generación del sensor Kinect, lanzado en 2010.

También, Microsoft anunció el lanzamiento de apps Dynamics 365 de realidad mixta para iOS y Android. La empresa también anunció Azure Spatial Anchors, que permite desarrollar apps de realidad mixta para mapear puntos específicos y desplegarlos en las HoloLens o dispositivos iOS o Android; y Azure Remote Rendering, que permite un mejor despliegue de contenido 3D en la nube.

Microsoft también está lanzando un programa para la personalización de las HoloLens. Uno de los primeros productos es un casco para la construcción que integra las gafas, llamado Trimble XR10 with Microsoft HoloLens 2.

Kipman, el líder del desarrollo de la realidad mixta en Microsoft, hizo énfasis en la importancia de mantener un ecosistema abierto en el desarrollo de esta tecnología, con tiendas y plataformas de desarrollo abiertas, lo cual es la base, dijo, de la filosofía de Microsoft hacia la evolución de las HoloLens.

Y además te contamos qué es CRISPR, la herramienta que está transformando la ingeniería genética: Esto es todo lo que tienes que saber de esta herramienta para la edición genética que un día podrá curar enfermedades, erradicar especies y diseñar bebés.

¿Cuál comprar? Galaxy S10 vs. Galaxy S10 Plus vs. Galaxy S10E vs. Galaxy S10 5G: Comparamos las especificaciones, diseño y otras características de los nuevos Galaxy S10 para determinar sus diferencias.