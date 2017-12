Microsoft hace más inteligente al buscador Bing y le añade respuestas de Reddit

SAN FRANCISCO — Microsoft vino este miércoles a esta ciudad a presentar sus avances en inteligencia artificial, sobre todo en áreas cotidianas. Una de esas cosas son las búsquedas por Internet.

"La inteligencia artificial transformará todos los negocias y ayudará en cuestiones de la vida diaria", dijo Harry Shum, vicepresidente ejecutivo de Investigación e Inteligencia Artificial de Microsoft, la unidad, anunciada hace unos meses, que engloba todos los esfuerzos del gigante de Redmond en esta área. Shum recordó durante su presentación que no es un sector nuevo de la industria, a pesar de toda la atención que ha recibido en fechas recientes, e incluso recordó que el fundador de Microsoft, Bill Gates, se interesó en estos temas desde hace años.

La meta de Microsoft, a pesar de todas las críticas e inquietudes que genera la inteligencia artificial, es usarla para "amplificar el ingenio humano", dijo Shum.

Gabriel Sama/CNET

Una de las formas en que la empresa lo está haciendo es integrando más funciones potenciadas por la inteligencia artificial en su buscador Bing. Entre las anunciadas hoy están lo que la empresa llama "respuestas inteligentes", que combinan información de distintas fuentes —identificando el origen de esos datos— para ofrecer un resultado más completo de las búsquedas. Estas respuestas inteligentes también pueden contrastar dos puntos de vista de dos fuentes encontradas u ofrecer un comparativo entre dos temas (como la diferencia entre yoga y pilates). También, puede comparar el tamaño de un país con otra cosa, para añadir contexto y mayor perspectiva. Para esto, la empresa utiliza el aprendizaje de máquinas, por lo que los resultados se vuelven mejores con el tiempo, dice.

Las respuestas inteligentes aparecen hasta en la página superior de los resultados a una búsqueda en Bing. A partir de hoy, estas funciones están disponibles, aunque por el momento sólo en inglés.

La empresa también ha integrado nuevas funciones inteligentes a los resultados de búsquedas de imagen. Por ejemplo, si buscas un vestido, te puede mostrar más imágenes similares al vestido que te ha gustado o hacer una búsqueda basada en una imagen dentro de la imagen —por ejemplo, un collar que tiene puesto la modelo.

Microsoft anunció también hoy una integración de contenidos de Reddit, el popular foro de discusión, en los resultados de búsqueda de Bing. Para ello, subió al escenario el cofundador de la plataforma, Alexis Ohanian, que recientemente salió en la prensa por su matrimonio con la tenista Serena Williams, con quien acaba de tener una hija.

Ohanian compartió que Reddit tiene 330 millones de usuarios activos al mes en la actualidad, que comparten 10.7 millones de entradas mensuales, las cuales generan 2.8 millones de comentarios al día. Ahora, esos comentarios y esas preguntas estarán integradas a los resultados de Bing. Aún más interesante, Bing integrará las famosas sesiones de preguntas y respuestas conocidas como AMAs (Ask Me Anything), que son una característica única de Reddit y que generan cientos de preguntas y respuestas en cada sesión, algunas con gente famosa y otras no tanto (Ohanian dijo que uno de los AMA más exitosos de la historia fue con un vendedor de aspiradoras). Bing también diría si hay un AMA programado a futuro con la persona de la que se busca información.

Por último, Ohanian también dijo que Reddit lanzará hoy un servicio llamado Power BI para compartir tendencias, descubrimientos e información de marcas generada en la plataforma con empresas.

Al final de la sesión, que también incluyó novedades de la asistente digital Cortana y de la plataforma de software Office 365 potenciadas por la inteligencia artificial, Shum, el vicepresidente del área, reconoció que algunos piensan que la inteligencia artificial tendrá repercusiones negativas, pero que Microsoft ha establecido un comité ético interno para debatir las posibles consecuencias, además de que es parte de un grupo del sector llamado Partnership on AI —junto con otros como Apple y Google— para discutir las mejores prácticas en esta área de la industria.