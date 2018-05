Microsoft extenderá los derechos de privacidad europeos a clientes en todo el mundo

Getty Images

Microsoft anunció el miércoles que extendería los derechos que ofrece la Regulación General de Protección de Datos (GDPR , por sus siglas en inglés) europeo a todos sus usuarios en el mundo.

La regulación de privacidad incluye el derecho de saber qué información recolecta Microsoft por parte de sus usuarios, al igual que la posibilidad de corregir dicha información, borrarla e incluso llevarla a otro proveedor de servicios. Aunque estos derechos se apegan a la nueva legislación europea, estarán disponibles para todos los usuarios de Microsoft.

"Como regulación de la Unión Europea, la GDPR crea nuevos derechos importantes específicamente para individuos de la región", dijo en un comunicado Julie Brill, vicepresidenta corporativa y subdirectora general de Microsoft. "Sin embargo, creemos que la GDPR establece principios importantes que son relevantes en todo el mundo".

La GDPR, que eleva los estándares y apuestas de la privacidad de datos personales, entrará en vigor el viernes. La ley otorga a los ciudadanos europeos más control sobre su información personal y busca hacer claras las reglas y responsabilidades de los servicios en línea con los usuarios europeos.

Sin embargo, la ley no sólo afectará a empresas y usuarios en Europa. Cualquier compañía que opere en el continente o que tenga usuarios europeos tendrá que cumplir los más estrictos estándares de privacidad y proporcionar a los usuarios un mayor acceso y control de sus datos.

Varios grandes servicios en línea y compañías de redes sociales han estado actualizando sus políticas de privacidad y términos de servicio en preparación para la legislación. El presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, enfrentó en abril varias preguntas con respecto a la GDPR durante su testimonio en el Congreso y también en su reunión con el Parlamento Europeo esta semana, donde dijo que la compañía cumpliría totalmente con la regulación el viernes. Asimismo, Google lanzó una política de privacidad actualizada que entrará en vigor con la GDPR.

A pesar de la extensión de las reglas de privacidad de Microsoft, no existe una ley que los obligue a cumplir a nivel mundial. Nadie fuera de la Unión Europea podría presentar una queja oficial basada en la GDPR, y Microsoft no tendría que pagar ninguna multa por no cumplir con dicha ley fuera de la Unión Europea.