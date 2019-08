Microsoft podría presentar nuevas Surface en octubre

Microsoft

Microsoft envió las invitaciones para un evento que se llevará a cabo el 2 de octubre en la ciudad de Nueva York, en el que la empresa podría presentar una nueva serie de computadoras Surface, entre ellas una con doble pantalla. TechCrunch sugiere que el diseño de la invitación podría hacer referencia a computadoras convertibles.

De acuerdo con The Verge, Microsoft lleva dos años trabajando en un dispositivo con pantalla doble bajo el nombre código 'Centaurus', y en fechas recientes, la compañía mostró el prototipo a sus empleados. Fuentes cercanas a Microsoft dijeron a The Verge que la compañía planea lanzar su dispositivo de pantalla doble en 2020, por lo que no es seguro que lo veamos en el evento de octubre.

Hace un año Microsoft anunció la portátil híbrida Surface Pro 6, la Surface Laptop 2, la computadora de escritorio Surface Studio 2, los audífonos Surface, así como un par de funciones para Windows y Office 365.

Para el evento de octubre, además de presentar quizás el dispositivo 'Centaurus', Microsoft podría mostrar una nueva serie de computadoras Surface y una nueva tableta.