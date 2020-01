Microsoft escuchó llamadas de Skype sin proteger las grabaciones: reporte

Jaap Arriens/Getty Images

En uno de sus esfuerzos por mejorar las llamadas de Skype y su asistente virtual Cortana mediante escuchas humanas, Microsoft, supuestamente, "no tomó medidas de seguridad" para proteger la información. Empleados externos en China pudieron tener acceso a las grabaciones a través del app Web desde computadoras personales en sus casas, según un reporte publicado el viernes 10 de enero de 2020 por el periódico The Guardian.

Un antiguo contratista no identificado dijo al diario que revisó miles de grabaciones en su computadora portátil personal desde su casa, en Beijing, durante los dos años que trabajó para Microsoft. Las grabaciones incluyeron activaciones deliberadas y accidentales de Cortana, así como algunas llamadas de Skype, según The Guardian. Los trabajadores, según el reporte, no recibieron ayuda de ciberseguridad, en tanto que los nombres de usuario y las contraseñas para acceder a las grabaciones fueron enviadas por correo electrónico a los nuevos empleados en texto.

Microsoft ha admitido que tiene trabajadores humanos escuchando fragmentos de audio de conversaciones de voz para mejorar servicios como Skype y Cortana, revelaron reportes hechos durante el año pasado. Y no solo Microsoft. Apple, Google, Amazon, Facebook y otras empresas cuentan con programas similares. La práctica de la industria ha generado preocupación en cuanto a la privacidad por parte de los consumidores sobre la manera en que sus voces y conversaciones son utilizadas. Algunas de las compañías han hecho cambios en estos programas, incluyendo el aviso a usuarios de que pueden optar por no participar en estas revisiones.

Microsoft también ha hecho cambios, empezando por trasladar estos programas a "instalaciones seguras", de las cuales ninguna está en China.

"El verano pasado revisamos cuidadosamente tanto el proceso que usamos como las comunicaciones con los clientes", dijo un vocero de Microsoft en un correo electrónico el viernes 10 de enero, en respuesta a una solicitud de comentarios sobre el reporte de The Guardian. "Como resultado, actualizamos nuestra declaración de privacidad para ser aún más claros sobre este trabajo y, desde entonces, hemos mejorado significativamente el proceso, incluso al trasladar estas revisiones a instalaciones seguras en un reducido número de países".