Microsoft eliminará a Cortana de Skype a favor de Amazon Alexa

A partir del 30 de abril, el bot de Cortana ya no formará parte de Skype.

Los usuarios de Skype comenzaron a reportar que vieron notificaciones que dicen que el bot de Cortana, la versión de la asistente de voz de Microsoft en forma de chatbot, ya no estará disponible en la aplicación de video. En cambio, Microsoft anuncia una nueva integración pero esta vez con la asistente de voz de Amazon Alexa, OnMSFT.

"Evaluamos y probamos constantemente nuestros productos para asegurarnos de que ofrecerán las mejores y más productivas experiencias", nos dijo un portavoz de Microsoft por correo electrónico. "Vamos a discontinuar el bot de Cortana dentro de Skype, pero las sugerencias de Cortana todavía estarán disponibles".

Un portavoz de Microsoft dijo que la eliminación de Cortana y la promoción de Alexa no estaban relacionadas.

Después de que se retire el bot de Cortana, las sugerencias de Cortana aún estarán disponibles en Skype para ofrecerle respuestas inteligentes, emoticones y otras herramientas a los usuarios.

Cortana se agregó por primera vez a Skype para Windows en 2014 para permitirle a las personas realizar llamadas con comandos de voz. Luego se introdujo Cortana a las versiones de la aplicación para Android y iOS, y después a Skype para escritorio. El bot Cortana puede ayudar con la búsqueda de información, por ejemplo, mientras uno está en Skype.

Un usuario de Twitter, Florian Beaubois, también descubrió que Microsoft está ofreciendo 200 minutos gratis a los usuarios que vinculan sus cuentas de Skype y Amazon.

