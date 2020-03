Microsoft comparte más detalles de la Xbox Series X y su nuevo control

Agrandar Imagen Microsoft

Microsoft anunció el lunes 16 de marzo las especificaciones completas de su próxima consola, la Xbox Series X, así como detalles de los cambios hechos al nuevo control de juego.

Uno de los detalles más importantes y revelados el lunes fue el de las medidas de la nueva consola, así como de la unidad de almacenamiento interno (SSD) que está hecho específicamente para la consola y que se podrá cambiar cuando el usuario lo desee.

Microsoft dijo que colocará un CPU personalizado AMD Zen 2 con ocho núcleos a una velocidad de 2.8GHz cada uno, un GPUY AMD RNDA 2 con 12 teraflops. La consola contará con 16GB (GDDR6) de memoria RAM repartidos en 10GB para el GPU, 2.5GB para la memoria estándar y 2.5GB serán usados para el sistema operativo.

Agrandar Imagen Microsoft

Microsoft reveló las medidas de la Series X para que vayas pensando dónde ponerla ahora que salga a la venta a fines del año. Las medidas son de 151x151x301mm. Además, Microsoft aprovechó para tuitear una cómica foto sobre el parecido entre la Series X y un refrigerador, esto luego de que múltiples memes sugirieron un parecido entre ambos productos.

Microsoft publicó un video en el que se ve la rapidez de la Xbox Series X frente a la velocidad de la Xbox One X, la consola más rápida de la firma hasta ahora. Mientras que un juego, State of Decay 2, le toma a la One X cargarlo en 50 segundos, la próxima consola lo hace en 9 segundos.

El nuevo control, que si bien se parece al de la Xbox One, ahora tiene un nuevo botón al centro para compartir facilmente contenido o grabar video. El D-pad, como se conoce a uno de los botones principales del control, también ha sido modificado para ofrecer mejor desempeño.

Microsoft no ha revelado el precio o fecha oficial de lanzamiento de la Xbox Series X, pero llegará al mercado antes de finalizar el año.