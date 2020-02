Xbox Series X: Todo lo que sabemos de la próxima consola de Microsoft

Xbox

La Xbox Series X, antes conocida como Project Scarlett, llegará en la Navidad de 2020 junto con Halo Infinite, franquicia que no había estado en uno de los lanzamientos de la consola de Microsoft desde Halo: Combat Evolved, título que acompañó a la primera Xbox. Todo lo anterior fue confirmado por la propia Microsoft en el evento en Los Ángeles.

Phil Spencer, vicepresidente de gaming y jefe de Xbox en Microsoft, reveló el lunes 24 de febrero que la consola contará con un potente GPU, aceleración por hardware, acceso rápido a juegos y la función Smart Delivery.

El sitio especializado en videojuegos GameSpot, sitio hermano de CNET en Español, publicó una entrevista exclusiva con el equipo de desarrollo de la Xbox Series X, en donde Spencer, dijo que el diseño de la nueva consola tipo torre, representa sus funciones que son videojuegos inmersivos y de mayor potencia.

Microsoft no ha confirmado todos los componentes técnicos, aunque Spencer indicó que la Xbox Series X contará con un GPU de 12 teraflops, poder de procesamiento dos veces mayor que el de la Xbox One X y ocho veces mayor que el de la Xbox One original.

De acuerdo con el ejecutivo, un GPU de tal potencia le dará espacio a una función llamada Variable Rate Shading que prioriza efectos individuales y que resulta en una tasa de cuadros más estable y en una mejor resolución, sin impactar la calidad de imagen.

La Xbox Series X también contará DirectX Raytracing o aceleración por hardware y la tecnología Smart Delivery, la cual permitirá a los jugadores comprar un único juego y descargarlo —en su mejor versión— en cualquiera de sus consolas, ya sea una Xbox Series X o una Xbox One X.

Microsoft también confirmó la integración de una unidad de estado sólido (SSD), las funciones Quick Resume y Dynamic Latency Input, la integración de la nueva tecnología de HDMI 2.0 para imágenes más fluidas, menos retraso y una respuesta más rápida. Los desarrolladores también podrán sacar provecho al soporte nativo de 120fps.



La empresa con sede en Redmond, Washington también ha revelado algunos detalles sobre su nuevo control, el cual no cambia mucho pero sí incluye un par de nuevas funciones como un botón para compartir fotos o videos a otras plataformas y un mando de dirección híbrido. En la entrevista con GameSpot, Spencer indicó que aunque el control del Xbox se ajusta casi a cualquier tamaño de mano, el nuevo diseño es ligeramente más pequeño lo que incrementa su cobertura de 95 por ciento a 98 por ciento.

Por otro lado, su servicio en la nube Project xCloud se ha convertido en un esfuerzo cada vez más importante para Microsoft después de que Apple lanzara Arcade y Google lance Stadia en noviembre, dos servicios de videojuegos por streaming.

Spencer dijo a GameSpot que el servicio de xCloud no reemplazará a su consola y tampoco será un sustituto para quienes juegan en PC pero sí creen que es importante que el usuario tenga la facilidad de llevar sus juegos fuera de una consola. "Pienso que estamos a años de que esto se convierta en la forma en la que las personas juegan", dijo Spencer, refiriéndose a que las consolas todavía estarán en nuestras vidas por un buen tiempo, ya que los servicios por streaming como xCloud no están listos para convertirse en una norma.

¿Qué es Project xCloud?

Pero, ¿qué es Project xCloud y qué tiene que ver con la nueva consola de Xbox? Project xCloud es el servicio de streaming desde la nube que Microsoft ha estado desarrollando durante algún tiempo y del que ya hemos visto demostraciones de Forza Horizon 4 a través de un celular.

Project xCloud ya está disponible en una etapa de prueba aunque es necesario contar con una invitación para poder probarlo, por lo que es necesario registrarse en el sitio Web de Xbox. Una vez cuentes con el registro podrás jugar más de 50 videojuegos en tu teléfono o tableta. Algunos títulos disponibles son: Devil May Cry 5, Tekken 7, Gears 5 y Forza Horizon 4.

El objetivo de Project xCloud, es darle al usuario opciones para jugar en cualquier lugar con cualquier dispositivo, nos reiteró la ejecutiva de marketing en Xbox Telleria.

Los rumores sobre la Xbox Series X hasta el momento

Es importante recordar que el lanzamiento oficial de las nuevas consolas de próxima generación tradicionalmente ocurre unas semanas antes del inicio de las compras navideñas. Esto significa que posiblemente podrás comprarla a partir del otoño de 2020, dándote el tiempo suficiente para ponerte a ahorrar para una la nueva Xbox Series X o una PlayStation 5.

Nota de editor: Este artículo se actualizó el 24 de febrero de 2019 para agregar información sobre la próxima consola de Microsoft, la Xbox Series X.