Xbox Scarlett: Todo lo que sabemos de la consola de Microsoft

Claudia Cruz/CNET

Durante la presentación de Microsoft en E3 2019, la empresa reveló algunas de las especificaciones de su nueva consola Xbox Scarlett –– nombre código por el que se le conoce––, así como su futuro servicio de streaming de videojuegos Project xCloud, y su servicio de descarga de videojuegos Xbox Game Pass.

Microsoft confirmó que la Xbox Scarlett llegará en Navidad de 2020 junto con Halo Infinite, franquicia que no había estado en uno de los lanzamientos de la consola de Microsoft desde Halo: Combat Evolved, título que acompañó a la primera Xbox.

La empresa con sede en Redmond, Washington, no ha revelado el nombre final de su nueva consola aunque aseguró en E3 que Xbox Scarlett será "cuatro veces" más poderosa que la Xbox One X, gracias a su procesador AMD que será capaz de desplegar imágenes en 8K con una actualización de imagen de hasta 120 fps. También contará con una unidad de estado sólido (SSD) y ofrecerá ray tracing, tecnología que mejora las sombras y los reflejos en la imagen.

Los rumores indican que el nombre código Scarlett podría ser el nombre del proyecto bajo el que se están desarrollando dos consolas diferentes, una de grandes capacidades que competiría con la PlayStation 5, la cual estaría bajo el nombre código Anaconda, y otra consola de menor costo que estaría bajo el nombre código Lockhart.

De acuerdo con el sitio de videojuegos GameSpot, la Xbox Anaconda contará con una unidad de disco y también tendrá soporte para todos los juegos y accesorios presentes en el Xbox One. La segunda consola, Xbox Lockhart, no contaría con una unidad de disco. Sin embargo, la ejecutiva de marketing en Xbox Cristina Telleria no confirmó si Project Scarlett se trataba de dos consolas, pero tampoco descartó la posibilidad.

Por otro lado, su servicio en la nube Project xCloud se ha convertido en un esfuerzo cada vez más importante para Microsoft después de que Apple lanzara Arcade y Google lance Stadia en noviembre, dos servicios de videojuegos por streaming.

Sin embargo, Phil Spencer, vicepresidente de juegos para Microsoft, reveló a GameSpot que el servicio de streaming de videojuegos podría tardar más de lo anticipado. "Pienso que estamos a años de que esto se convierta en la forma en la que las personas juegan", dijo Spencer, refiriéndose a que las consolas todavía estarán en nuestras vidas por un buen tiempo, ya que los servicios por streaming como xCloud no están listos para convertirse en una norma.

Si seguimos la lógica de que Xbox lanzará dos consolas a partir del Project Scarlett, la consola Lockhart sería igual de asequible pero con mejor tecnología que la Xbox One S actual con costo de US$300. En comparación, Anaconda sería más potente y ofrecería mejores especificaciones —incluso más almacenamiento— que la Xbox One X con costo de US$500, consola que se lanzó en noviembre de 2017.

¿Qué es Project xCloud?

Pero, ¿qué es Project xCloud y qué tiene que ver con la nueva consola de Xbox, conocida internamente como Project Scarlett? Project xCloud es el servicio de streaming desde la nube que Microsoft ha estado desarrollando durante algún tiempo y del que ya hemos visto demostraciones de Forza Horizon 4 a través de un celular.

Spencer, en E3 2019, dijo que el público tendría acceso a un avance en octubre de Project xCloud para jugar por móvil, y que en un futuro Project xCloud también funcionará en consola. Sin embargo, Xbox no dio a conocer más detalles, tal vez porque no está al nivel de desarrollo de Stadia.

De cualquier manera, el objetivo de Project xCloud, nos reiteró la ejecutiva de marketing en Xbox Telleria, será darle opciones a los jugadores para jugar en cualquier lugar con cualquier dispositivo.

Los rumores sobre la Xbox Scarlett hasta el momento

Es importante recordar que el lanzamiento oficial de las nuevas consolas de próxima generación tradicionalmente ocurre unas semanas antes del inicio de las compras navideñas. Esto significa que posiblemente podrás comprarla a partir del otoño de 2020, dándote el tiempo suficiente para ponerte a ahorrar para una la nueva Xbox o una PlayStation 5.

Nota de editor: Este artículo se actualizó el 10 de octubre de 2019.