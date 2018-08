Microsoft lanzará la consola Xbox One X en blanco con Fallout 76

Microsot Xbox

Microsoft anunció el miércoles el lanzamiento de varios dispositivos en color blanco, incluyendo su consola la Xbox One X, un nuevo control remoto inalámbrico Xbox Elite y los nuevos audífonos Elite Pro 2 de la fabricante Turtle Bay.

La Xbox One X formará parte de un paquete que también incluirá el videojuego Fallout 76 de Bethesda Game Studios. El paquete, que ya se puede pedir por adelantado, vale US$499 y estará disponible el 16 de noviembre, justo a tiempo para las compras navideñas. Por el momento parece que esta consola en blanco no se podrá adquirir como parte del nuevo programa de suscripción Xbox All Access que te hubiera permitido pagarla a plazos por 24 meses.

A pesar que la consola viene con un control inalámbrico en blanco, tal vez querrás jugar con el Xbox Elite que puedes personalizar para conseguir más precisión y que ahora también se viste de blanco. El control estará disponible a partir del 16 de octubre aunque ya está disponible en preventa por US$150.

Y, para completar el look, considera también agregar los audífonos Elite Pro 2 de Turtle Beach en el mismo color. Los Elite Pro 2 salen a la venta en América del Norte el 16 de septiembre por US$249.