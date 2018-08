Microsoft confirma lanzamiento del Xbox All Access

Xbox

Xbox, la unidad de videojuegos de Microsoft, anunció este lunes un nuevo servicio para atraer a más personas a su ecosistema de hardware y software.

Xbox All Access es un servicio mediante el cual los consumidores pueden conseguir una consola Xbox One X o Xbox One S —además de suscripciones a Xbox Game Pass y Xbox Live Gold—, mediante una mensualidad fija por un lapso de 24 meses. Esto significa que los videojugadores podrán pagar a plazos su consola preferida y recibir 100 juegos gratis al mes para jugar en línea con múltiple jugadores.

Microsoft confirmó los precios que se habían filtrado del servicio. Las personas que quieran una consola Xbox One S y recibir las suscripción arriba mencionadas, pagarían US$21.99 al mes con cero de enganche. Aquellos que deseen la poderosa Xbox One X pagarían US$34.99 mensuales. Cuando esté disponible, los consumidores podrán obtener una de las consolas en uno de los paquetes dedicado a los títulos exclusivos de Xbox.

La promoción es por un tiempo limitado y será vigente sólo en Estados Unidos, explicó la firma. Para sacarle ventaja necesitarás visitar una tienda Microsoft para ver si cumples con los requisitos del programa de financiamiento.