Build 2019: Microsoft quiere que conversemos con nuestras computadoras

CBS

En un mundo futurista ´a la Star Trek, las personas no pasan mucho tiempo tocando sus teléfonos o escribiendo cosas en teclados. En cambio, pasan tiempo conversando con su computadora.

Ese futuro, en el que las personas solicitan sin esfuerzo algo de su computadora en cualquier lugar y puede solicitar más cosas según la respuesta, no faltan varios siglos. Al parecer, eso ya es posible hoy.

Durante su conferencia de desarrolladores Build 2019 en Seattle el lunes 6 de mayo, Microsoft mostró nueva tecnología para su asistente de voz Cortana. Las actualizaciones, impulsadas en parte por la tecnología que Microsoft adquirió por un monto no revelado el año pasado a través de una compañía llamada Semantic Machines, permiten que alguien tenga una conversación en curso de seguimiento de citas, recordatorios y otras tareas similares con poco esfuerzo.

Por ejemplo, hoy podemos pedirle a los asistentes de voz que lean nuestros calendarios, pero Microsoft cree que en un futuro no muy lejano, no necesitamos decir "¡Oye, Siri!" o "Cortana!" En lugar de eso, simplemente podemos preguntar a nuestros asistentes que siempre escuchan cuáles son nuestros horarios, si se ha invitado a las personas adecuadas a las reuniones y dónde se han hecho planes para el almuerzo. Y Microsoft dice que no necesitaremos usar el lenguaje forzado que la mayoría de los asistentes de voz requieren en estos días.

Si bien es solo una demostración, la charla de Microsoft sobre el futuro de los asistentes de voz ofrece una visión prometedora de hacia dónde se dirige esta tecnología. Hoy, hemos tenido que aprender una mezcla de frases extrañas y comandos repetidos para lograr que la tecnología controlada por voz haga lo que queremos. Y a menudo, se equivocan de todos modos, especialmente cuando les dictamos un mensaje.

Eso es parte de por qué Microsoft está promocionando sus avances. Si bien la asistente de voz, Cortana, está incluida en el software de Windows 10 para PC y se puede descargar para iPhones de Apple y dispositivos con Android, no se usa tanto como el Siri, Google Assistant o Alexa, según datos de la empresa de investigación Voicebot.ai.

Eso no ha detenido a Microsoft. Hace dos años, el gigante del software mostró una nueva tecnología que ofrece a las empresas entender más fácilmente lo que dices, incluso si no lo dices exactamente como lo entendería la computadora. Entonces, si un videojuego al que estás jugando espera escucharte decir "cuántos años tienes" y tú dices "te ves muy joven", sabrá que básicamente significa lo mismo.

La compañía también ha estado impulsando su tecnología para que las computadoras entiendan lo que decimos, creando nuevas funciones para el sistema de chat del equipo de Skype, por ejemplo, que ofrece subtítulos en vivo de lo que dicen las personas, e incluso puede traducir diferentes idiomas en tiempo real.

Lo que no está claro es cuándo Microsoft podrá ofrecer esta tecnología de conversación de inteligencia artificial para el resto de nosotros. Por ahora, es apenas una demostración.

