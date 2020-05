Microsoft trabaja en una bocina inteligente marca Surface: reporte

Angela Lang/CNET

Microsoft podría tener planes de extender su gama de hardware Surface más allá de las computadoras y los audífonos, lanzando al mercado su propia bocina inteligente.

La empresa registró en mayo en la Oficina de Patentes de Estados Unidos una nueva solicitud de patente para una bocina inteligente, perteneciente a la serie Surface, de acuerdo con Patently Apple. El medio fuente dice que Microsoft ya registró la patente de un dispositivo similar en 2018, pero esta última contiene un diseño más avanzado de dispositivo.

En la imagen incluida en la documentación de la patente se puede apreciar un dispositivo con una forma cilíndrica en cuya parte superior hay seis micrófonos. La patente aclara que la bocina contaría con unos sensores ópticos que servirían para medir la distancia en la sala y poder dirigir el sonido correctamente dentro del espacio.

La patente no especifica cuál será el asistente de voz bajo el que funcione esta bocina en caso de que saliera definitivamente al mercado, pero es posible que no sea Cortana, el asistente virtual propio de la empresa, ya que Microsoft ha anunciado varias veces que dejó de apostar por él y de hecho ya no lo incluye en sus dispositivos.

De cualquier modo, se trata de una patente no de un producto final, por lo que no necesariamente llegará al mercado esta bocina.

