Microsoft lanza Lists para ayudar a tu equipo a organizarse mejor

Microsfot anunció este 19 de mayo Lists, una herramienta para ayudarte a organizar mejor tu trabajo. Lists está disponible en apps móviles y en la Web y es una evolución de SharePoint Lists.

Con Lists puedes organizar tus proyectos, contactos, inventarios, contenidos y procesos y te permite personalizar lass vistas, alertas y flujos de trabajo. La herramienta te ofrece modelos predeterminados para para comenzar tus listas rápidamente, ya sean en la aplicación móvil o directamente en el software Microsoft Teams, la competencia de Slack para las comunicaciones dentro de un equipo de trabajo. Lists también está diseñada para trabajar con SharePoint y Outlook.

La herramienta es parte de Microsoft 365, la suite de software de Microsoft en la nube. Microsoft Lists suena, en el papel, muy parecida al app To Do, también de la empresa de Redmond, aunque To Do está diseñada para individuos y que compite directamente con la popular app Todoist.

Microsoft presentó Lists en Build 2020, la conferencia para desarrolladores que este año fue totalmente virtual debido a la pandemia por el coronavirus.

Lists te permitirá, por ejemplo, coordinar el trabajo con otros miembros del grupo, darle seguimiento a las tareas en distintas locaciones, y te dejará importar datos desde otros apps de Microsoft, como Excel. También te dejará marcar tus listas favoritas o acceder rápidamente a las más recientes.

Lista estará disponible en Microsoft 365 en el verano y los apps llegarán más tarde este año.

Microsoft Lists es parte de una tendencia reciente a lanzar herramientas nuevas o mejoradas para fomentar la colaboración y el trabajo a distancia como una respuesta a las nuevas realidades impuestas por la cuarentena relacionada al coronavirus en todo el mundo. Esto ha desatado el uso de apps de videollamadas como Zoom, que han visto todos sus récords de uso rebasados durante las últimas semanas.