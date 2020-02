Microsoft lanzará la Surface Book 3, Surface Go 2 en primavera: reporte

Agrandar Imagen Sarah Tew/CNET

Microsoft anunciará nuevo hardware de computadora en la primavera de este año, de acuerdo con reportes de los sitios especializados Petri y Thurrott.

La fabricante anunciará la Surface Book 3 y la Surface Go 2 en el rumorado evento, según ambos medios. Estos nuevos productos no tendrán cambios en su diseño y todas las mejoras se enfocarán en el interior como procesadores actualizados y nuevas tarjetas gráficas, dicen los medios.

La Surface Book 3, dice Petri, tendrá los procesadores de décima generación y un GPU GTX de Nvidia. La Book 3 con la mejor configuración tendrá la opción de cambiar el GPU por una tarjeta gráfica Quadro, dice el medio. Microsoft colocaría entre 16GB y 32GB de memoria RAM y 1TB de almacenamiento en estado sólido, dice el reporte.

Para la nueva Surface Go, los reportes esperan procesadores de gama baja como un Pentium Gold o una opción con Core M, ambos de Intel. Petri sugiere que un procesador de Qualcomm no entra en los planes de Microsoft. La Surface Go 2 podría tener algún reajuste en su diseño, pero no un gran cambio, dice el reporte.

Petri dice que la Surface Go 2 tendría un precio base de US$399, mientras que la Surface Book 3 en su configuración inicial costaría US$1,400. Microsoft también daría información de los Surface Earbuds, que fueron anunciados en 2019 pero cuyo lanzamiento fue retrasado.

Microsoft no comenta sobre rumores o reportes.