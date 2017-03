Agrandar Imagen Sean Hollister/CNET

¿Adivinen qué? Ganamos.

En un cara a cara impresionante -- y una victoria para el sentido común -- Windows 10 ya no tomará automáticamente el control de tu computadora y la reiniciará en los peores momentos imaginables.

Ten en cuenta que Microsoft seguirá imponiendo las actualizaciones, y no será fácil desactivarlas completamente.

Pero esta primavera, tú y solo tú podrás decidir cuándo Windows 10 puede actualizar tu computadora.

Cómo funciona

CNET ha interpretado que en unas cuantas semanas, con la actualización Creators Update, tu computadora ya no mostrará recordatorios pequeños y fáciles de ignorar sobre una próxima actualización para luego arrebatarte el control de tu máquina cuando es momento de hacer la instalación.

En lugar de eso, te aparecerá una pantalla completa, imposible de ignorar, que te presentará tres opciones: Reiniciar ahora, Seleccionar una hora o Dormir (Snooze, que significa dejar para más tarde). El aviso no desaparecerá hasta que escojas una de las tres.

Microsoft

Incluso si no haces nada, y simplemente dejas el equipo estático en esta pantalla, Windows no hará un reinicio obligatorio. No hay cuenta regresiva.

Y si escoges el botón de Dormir -- por ejemplo, porque necesitas trabajar en tu computadora -- podrás aplazar indefinidamente la actualización.

Permítanme repetir: a partir de esta primavera, CNET ha interpretado que no habrá límite en el número de veces que puedes aplazar una actualización de Windows. Cada vez que pulses el botón de Dormir, podrás atrasar la actualización por tres días, hasta que pasen 35 días.

Incluso después de eso, todavía podrás presionar un nuevo botón de "Recuérdame mañana" para aplazarla una y otra vez, un día a la vez.

Si funciona como se describe, suena exactamente como lo que estas personas necesitaban: una forma sencilla de decir a Windows "No, necesito de verdad mi PC ahora mismo", y que el sistema operativo lo respete.

¿Podría convertirse en un recordatorio molesto? Quizás, pero recuerda que las actualizaciones, en particular las actualizaciones de seguridad, son generalmente tus amigas. En lugar de aplazarlas para siempre, podría tener sentido permitir que la computadora las instale de forma proactiva (con las opciones de Reiniciar ahora o Seleccionar una hora) en un momento en que tu PC no está en medio de alguna tarea clave.