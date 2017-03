Gafas de RV de Microsoft serían el puente entre las HoloLens, Windows y Xbox

Agrandar Imagen Microsoft

Microsoft no tiene unas gafas de realidad virtual propias; tiene cinco. El año pasado, Acer, Asus, Dell, HP y Lenovo firmaron un acuerdo para fabricar pantallas de vestir para las PCs Windows.

Solo hay una cosa: Microsoft insiste en que estos cinco dispositivos no son equipos de realidad virtual. Son de "realidad mixta".

Esta semana, al tiempo que Acer comenzará a distribuir las primeras gafas dirigidas a desarrolladores, finalmente comenzamos a entender qué significa eso exactamente.

Durante la Conferencia de Desarrolladores de Juegos 2017 (GDC, por sus siglas en inglés) que se celebró en San Francisco, pudimos echarle un primer vistazo a la experiencia de usar Windows en unas gafas que no están construidas para juegos, y hablamos con el líder del equipo Microsoft HoloLens sobre su visión para juegos detrás de estas gafas. (Pista: Xbox juega un papel importante.)

Realidad mixta = ¿rastreo y cámaras?

La idea de Microsoft sobre la realidad mixta es un término genérico que prácticamente cubre todo desde realidad virtual hasta aumentada. Y esa es la manera en que debería ser, de acuerdo con Kipman. "¿Qué pasará cuando tus gafas de realidad virtual del mañana tengan la capacidad de ver el mundo real y colocar hologramas sobre él? El término apropiado es realidad mixta".

Pero estas gafas Windows de realidad mixta más económicas, como las Acer, no ven el mundo real tal como lo esperarías. A diferencia de las HoloLens de Microsoft, estos dispositivos no carecen de cables y no tienen visores translúcidos. Son opacos, como las gafas de realidad virtual, y se conectan a una PC Windows, o, en el 2018, a una Xbox One o una consola de juegos de Project Scorpio, con un cable largo. Cuestan alrededor de US$300.

Debido a que tienen cámaras y "seis grados de libertad" de rastreo para trabajar sin sensores exteriores o señaladores, como las HoloLens, Microsoft quiere que las veas como algo especial. Pero muchas gafas de realidad virtual próximas a llegar también tienen esas capacidades.

Como el propio Kipman admite, por su propia definición de realidad mixta, las Oculus Rift y las HTC Vive también son capaces de desplegar realidad mixta. Se refiere a la capacidad de tomar objetos escaneados en la vida real y colocarlos en la realidad virtual, en contraste con tomar objetos virtuales y hacerlos flotar en el mundo cotidiano (lo que se conoce como realidad aumentada o AR, por sus siglas en inglés).

Pero tal como nos demostró la propia demostración de Microsoft esta semana, unas gafas opacas estilo RV pueden tener mucho sentido para un software como el que hay hoy. Mientras el kit de desarrollador de HoloLens de la compañía tiene un campo de visión angosto que hace difícil ver la ventana completa de una aplicación a un tiempo, mucho menos un escritorio completo de Windows, eso no fue un problema con el equipo de tipo RV de Windows. Las nuevas gafas funcionarán con apps de HoloLens, desplegarán Windows Universal Apps, e incluso lanzarán programas tradicionales Win32 en una sola ventana "de escritorio", y el hecho de que tengan un campo de visión más ancho significa que no tienen que andar buscando cada uno por toda la habitación.

Lo que no vimos todavía en la demostración del equipo opaco: la capacidad del HoloLens para colocar esas ventanas (y objetos virtuales tridimensionales) en representaciones digitales del mundo real.

Microsoft

Con las HoloLens, el equipo podría mapear la habitación en tiempo real, de manera que pudieras "colocar" ventanas y objetos en superficies en el mundo real, y mantenerlas en su sitio. Las gafas opacas nos dejan colocarlas, pero solamente sobre un mundo virtual genérico, no en una recreación de una habitación de verdad, lo cual podría ser la razón por la cual seguíamos chocando contra paredes que no veíamos. (pero entendemos que Microsoft agregará la capacidad de mapear dichos límites).

Los kits de desarrollador de Microsoft están dirigidos a los desarrolladores de juegos, porque para Microsoft esa es exactamente la razón de ser de estas gafas. "HoloLens está enfocada en trabajadores que ejecutan tareas y en empresas. Las gafas asequibles que tienen un precio de salida de US$299, están totalmente enfocadas en los juegos y el entretenimiento", dice Kipman. Pero los apps aún no están en ese punto. Para los jugadores cotidianos, Vive y Oculus Rift están llenos de apps que las gafas de realidad mixta de Microsoft no necesariamente podrán acceder. Microsoft está construyendo un ecosistema diferente para éstas, basándose en lo que ya ofrece soporte para HoloLens.

Mientras tanto, como pudimos comprobar de primera mano, los usuarios estarán listos para transmitir juegos ya existentes de pantalla plana de Xbox One a las gafas y jugar con ellos en su propio teatro individual.

Xbox y mandos futuros vienen en camino

Las gafas que probamos brevemente tienen algunas funciones clave: pantalla doble con una resolución de 1,440x1,440 pixeles que se refrescan 90 veces por segundo para un movimiento suave, un visor que se levanta hacia arriba (lo cual dice Kipman es un "diseño inteligente" pero "no un requerimiento"), un solo cable que combina HDMI y USB 3.0, y una entrada jack estándar de 3.5 mm.

Si bien el prototipo no era ni de cerca tan cómodo, se parece un poco al PlayStation VR. Tal vez la analogía no es mala, porque el año próximo Microsoft planea conectar la realidad mixta con su plataforma Xbox. Tanto Xbox One como Scorpio serán compatibles. En ese sentido, Microsoft tal vez se esté saltando una generación y media para una consola de RV.

Kipman dice: "vamos a apostar en una plataforma universal que pueda ir de X86 a ARM. Las experiencias de realidad mixta que van de HoloLens a las PCs. Xbox no es distinta. Es la misma plataforma universal". ¿Habrá mandos en el futuro? "La respuesta corta es: sí", dice Kipman, pero no estaba listo para revelar nada más. En nuestra demostración, casi siempre usamos un gamepad de Xbox One listo para Bluetooth para movernos y teletransportarnos en el ambiente RV, con un teclado y un mouse como respaldos: si la habitación es lo suficientemente grande, puedes simplemente caminar libremente alrededor.

Las ganas de Microsoft de realidad mixta no son necesariamente como las HoloLens. Pero por ahora, serán lo más cercano a lo que los jugadores de PC puedan comprar fácilmente. A menos, por supuestos, que Oculus o Valve lancen con el tiempo productos similares.

Microsoft quiere que sus gafas sean intercambiables. Kipman ve los diferentes equipos como monitores: la resolución podría diferir, pero cualquiera funcionará. Pero, ¿la visión de las gafas de Microsoft se podrán mezclar con la SteamVR de Valve y los planes de Facebook planes para Oculus? Eso no queda claro, y tal vez así sea por un tiempo.