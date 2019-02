Las primeras tarjetas microSD de 1TB son ya una realidad

SanDisk y Micron presentaron este lunes, en el marco del MWC 2019 en Barcelona, las primeras dos tarjetas microSD de 1TB del mundo.

La tarjeta de SanDisk (ahora una empresa de Western Digital) lleva la delantera, pues logra velocidades de lectura de hasta 160MB/s, mientras que la de Micron logra velocidades de 100MB/s. Sin embargo, la tarjeta microSD de 1TB de Micron alcanza velocidades superiores de escritura: hasta 95MB/s versus 90 MB/s.

La llegada de esta tarjetas abre las posibilidades a tener celulares con hasta 2TB de almacenamiento. Y es que, por ejemplo, el Galaxy S10 Plus tiene 1TB de almacenamiento interno y una ranura para tarjeta microSD lo que permitiría duplicar su almacenamiento.

Aunque Samsung no ha anunciado la compatibilidad del S10 con estas tarjetas, una simple actualización de software permitiría que ese –y otros celulares– puedan comenzar a utilizar la tarjeta microSD con mayor capacidad.

La tarjeta microSD de 1TB de SanDisk estará disponible en abril y tiene un precio de US$449.99, mientras que Micron ha dicho que la suya llegará en el segundo trimestre de este año, aunque no reveló su precio.

