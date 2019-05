Mick Jagger tiene más energía que tú y este video lo demuestra

Cuando se anunció que le operarían el corazón a Mick Jagger, los fanáticos del cantante se preguntaban si podría volver a los escenarios después de eso. Pues un mes después de la intervención, el cantante tiene la respuesta.

En un video publicado en sus redes sociales, Jagger, de 75 años, aparece entrenando frente a un espejo. Hace una coreografía utilizando sus pasos conocidos. Lo podemos ver en el siguiente tuit:

Al líder de los Rolling Stones se le reemplazó una válvula cardíaca sin la necesidad de abrirle el tórax el pasado 5 de abril. Debido a la intervención, una gira de la banda británica por Estados Unidos y Canada fue suspendida.

La serie de recitales llamada No Filter constaba de 17 fechas. Comenzaba en el estadio Hard Rock de Miami, Florida, el 20 de abril, y finalizaba en el Burl's Creek Even Grounds de la ciudad canadiense de Ontario, el 29 de junio. Ahora, es probable que gracias a la milagrosa recuperación de Jagger, se reprograme la gira, aunque la banda no ha informado nada oficialmente.

Mientras tanto, en Twitter, muchos usuarios se sorprendieron por la energía y el estado de salud de Jagger. Al momento de escribir esta nota, el video tenía más de 52,000 likes, 11,000 mil retuits y 2,000 comentarios.

La repercusión del video convirtió a #MickJagger en tendencia en diferentes países de Latinoamérica, como México, Colombia y Argentina. A continuación te mostramos algunas las reacciones de los usuarios de esa red social:

Se mueve mejor que nadie

Con sus 275 años de vida, Mick Jagger tiene más energía y mejores moves que yo. pic.twitter.com/wVZamd9rVy — cosmic dancer (@Cocainelol) May 15, 2019

Las diferencias

Mick Jagger a los 75 / Yo a cualquier edad pic.twitter.com/pVeSijfeEL — 9000 (@9000x) May 15, 2019

Yo con 28 años: Che ayudame me paré de la silla y me maree



Mick Jagger con 75 años: https://t.co/u1dkIqNMNq — puchi (@PuchiDei) May 15, 2019

ustedes entienden que mick jagger tiene 75 AÑOS, S E T E N T A Y C I N C O y para colmo acaba de recuperarse de una cirugía del CORAZÓN y eSTÁ MUCHÍSIMO MEJOR QUE YO CON 15 AÑOS pic.twitter.com/jUaQT97RrP — rocío (@discodeaky80s) May 15, 2019

Lo dice la ciencia

mick jagger queda bien con cualquier canción, lo dice la ciencia pic.twitter.com/ln48s5tc1Y — labôla monkfy (@supersonicc__) May 15, 2019

Capo

Mick Jagger tan capo, tan arriba con toda la actitud y yo tan vago, sin ganas de nada, todo me da lo mismo, retrocediendo siempre. pic.twitter.com/jl3U6UfR07 — fernando rodríguez 💚 (@iamferro) May 15, 2019

Y puede

-Tu abuelo Mick Jagger puede hacer esto? -Si claro pic.twitter.com/en1BWOv6wo — Esteban Fulanito 🇦🇷🦅 (@EstebanFulanito) May 15, 2019

75 años después

Mick Jagger a los 75/ Yo a los 75 pic.twitter.com/PAjdJSbqny — 💚Madame Le Mabelle💚 (@LaMeibel) May 15, 2019