¿Quieres a Michelle Lewin como tu entrenadora personal? Hay un app para eso...

Imagínate estar en la flor de la vida, ser una joven bonita de 17 años, medir 5 pies 3 pulgadas (1.63 metros) pero pesar solamente 85 libras (38 kilogramos). Ese fue el caso de Michelle Lewin y el momento en que ella decidió cambiar su vida y su cuerpo.

Lewin, mejor conocida por muchos como La Cuerpa, es una modelo y fisicoculturista exitosa con un ejército de seguidores en redes sociales que alcanza casi los 10 millones sólo en Instagram y 9 millones en Facebook. La venezolana de 31 años ha logrado este hito a base de dedicarse por más de 13 años a ir al gimnasio para dar marcha atrás a lo que ella ha llamado su "desorden alimenticio". En ese tiempo, Lewin ha esculpido su cuerpo cuidadosamente, desde los hombros y la espalda hasta las piernas y los abdominales, pasando también por sus ahora famosos glúteos.

"En realidad todo esto de las redes sociales lo comencé como cualquier persona, posteando cosas personales", nos dijo Lewin en una entrevista por Skype desde su casa en Miami. "Comencé a compartir mis intereses, que eran el fitness y tener un cuerpo tonificado. El resultado fue que las redes sociales me abrieron las puertas, exponiéndome al público y convirtiéndome en una persona pública, algo que no me esperaba".

Pesando ahora unas saludables 128 libras (58 kilos), Lewin dijo que su primera cuenta en redes sociales fue la de Facebook hace 10 años. Y, aunque la de Instagram la abrió hace sólo cinco, fue esta última la que le abrió una ventana al mundo.

Después de publicar imágenes de su cuerpo y videos cortos de sus entrenamientos físicos, los seguidores de Lewin comenzaron a crecer. Ella se dio cuenta de que "María etiquetaba a Patricia y Patricia a Petra" y así fue aumentando su red social más allá de sus amigos y familiares.

Pero el precio de la fama, especialmente en redes sociales, puede ser abrumador y, para algunos, traumatizante. Lewin , por ejemplo, tuvo que acostumbrarse y aguantar los comentarios negativos.

"Me ponía a llorar muchas veces porque me preguntaba por qué comentaban cosas malas. Yo no voy a otro perfil a comentar o decir lo que a mí no me parece y hacer sentir mal a esa persona", dijo, particularmente porque cuando era pequeña sufrió de acoso escolar por ser demasiado delgada. Los niños le ponían apodos como "espagueti" y "Betty la Fea". Pero "llega un momento cuando te vas curando", agregó.

A pesar que las imágenes que más "Likes" provocan son las provocativas de sus glúteos y abdominales, Lewin considera que está inspirando a las personas, mujeres y hombres por igual. Ella recibe comentarios de personas que le han dicho que tuvieron anorexia y ahora están sanos, y que ella les cambió la vida. Tanto ha crecido su popularidad durante los años, que muchas personas quieren que ella sea su entrenadora personal.

Si tú eres una de ellas, tenemos noticias para ti.

Entra Fitplan

Ahora, Lewin puede ser tu entrenadora personal y desde la comodidad de tu casa, gracias a la tecnología. Ella es la más reciente integrante del equipo de 24 entrenadores que ofrecen ejercicios mediante el app móvil Fitplan.

Con Fitplan, los usuarios pueden escoger un plan de ejercicios ofrecidos por uno de estos entrenadores. Los usuarios pueden hacer ejercicios para enfocarse en alguna parte del cuerpo que quieren tonificar, o tal vez porque quieran entrenar o lucir bien para algún evento futuro. Por ejemplo, Lewin tiene tres planes disponibles: uno de 21 días, otro de ocho semanas y finalmente uno de 90 días. Además, a mediados de año, Lewin comenzará a dar consejos alimenticios, de dieta y nutrición.

El app es gratis para descargar por iOS y Android. Los primeros siete días de ejercicios son gratis. Después te costará US$10 al mes.

Lewin llegó a Fitplan en parte por casualidad. Hace dos años, en una feria de fisicoculturismo, Lewin conoció a los fundadores del app de entrenamiento Fitplan, Landon Hamilton y Cam Speck.

"Después de ver la cola masiva de fans de Michelle que esperaban para tomarse fotos con ella en el Clásico de Arnold, sabíamos que necesitábamos que ella formara parte de nuestra comunidad de Fitplan", dijo Hamilton por email a CNET en Español. "En aquel tiempo, ella sólo tenía un millón de seguidores pero era auténtica la devoción a sus fans en redes sociales. Su popularidad no ha hecho más que crecer desde entonces".

Hamilton y Speck le propusieron a Lewin y a su esposo, quien es su manager, la oportunidad de participar como entrenadora en la plataforma. Sin embargo, en aquel entonces Lewin pensaba que ella misma lanzaría su propio app.

"Nos dimos cuenta de que no sería fácil, especialmente si quieres ofrecer algo de calidad y con una buena producción", explicó. "Todo lo que nosotros hacemos tiene que ser de buena calidad porque eso es lo que queremos ofrecerle a mis seguidores".

Después de algún tiempo volvieron hablar con Hamilton y Speck y entraron en un acuerdo para traer a Lewin a Fitplan, y en español. Para este entonces Lewin había acumulado millones de seguidores más y se dio cuenta de que podía alcanzar a más personas mediante el app, especialmente aquellas que seriamente buscaban mejorar su físico.

"Es superemocionante cómo las personas han llegado a este estilo de vida. De poder cambiar su forma de ser, su apariencia y estar más saludables. Antes la mujer era más delgada y pesaba menos, pero si te ponías a ver, no estaban más saludables. Tener un cuerpo más atlético, más definido, es la moda hoy en día y espero que no pase", concluyó Lewin.