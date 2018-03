Mi única queja del iPhone 6: desempeño de batería

Reproduciendo: Mira esto: Primer vistazo al iPhone 6 de Apple

Antes de que saliera el nuevo teléfono insignia de Apple, el iPhone 6, tenía la esperanza de que tuviera ciertas cosas. La lista era un tanto ambigua. Ahora, después de dos semanas de usar el iPhone 6 todos los días, ¿qué es lo que realmente le hace falta? ¿Hay algo que le debe envidiar al iPhone 6 Plus, a pesar del temor de que el tabléfono se doble en mi bolsillo?

Bueno, hay una cosa importante que me viene a la cabeza: la batería. Puse la vida de batería hasta arriba en la lista de cosas que quería que mejoraran con el iPhone 6. El iPhone 6 Plus muestra mejoras generales en el desempeño de la batería, pero no llegó a duplicarla. Y ese tamaño, después de varias semanas de tenerlo, aún no me apetece llevarlo en el bolsillo.

Y no extraño otras cosas.

¿La estabilización de imagen óptica? Hasta ahora, no parece que tenerla marque una gran diferencia. Claro, me gustaría que el iPhone 6 lo tuviera, pero he probado ambos y es muy difícil de percibir la diferencia. La calidad de la cámara del iPhone 6 es bastante buena: mejor que la del 5S, incluso si no es mucho mejor. De todas formas el iPhone 6 tiene una de las mejores cámaras de teléfono, y será la que use el resto del año.

¿El tamaño? Extraño un poco el iPhone 5S por la facilidad de tenerlo en una mano. Intenté empujar un carrito del supermercado mientras tenía el iPhone 6 en una mano y me fue más difícil usarlo. Pero me encanta el nuevo tamaño de pantalla y no me gustaría que fuera más grande. No tiene 1080p de resolución, pero de todas formas la mayoría de los apps no toman ventaja de eso.

¿Contra el agua? Eso estaría bien, pero Apple nunca ha hecho un teléfono así. Era un reto grande, pero muchos teléfonos del mercado no son resistentes al agua. No es algo que me haría dejar de comprarlo. Y aparentemente Apple ha hecho estos teléfonos más resistentes a las salpicaduras.

Sarah Tew/CNET

Pero, está la vida de batería. Yo uso mi iPhone como una central. Lo emparejo con varios dispositivos de vestir, como pulseras de actividad física. Lo conecto a mi auto y hago streaming de música casi constantemente. Lo uso para navegar la web, tuitear, mandar emails, tomar notas y fotos. Y también lo uso ocasionalmente para hacer llamadas.

Esta mañana, el iPhone 6 estaba a 84 por ciento de batería a las 10 a.m. No está mal, pero tampoco es perfecto. Llegaría el momento a mediodía cuando consideré volverlo a cargar. Me gustaría no tener que llegar a ese punto.

Para estar claros: la batería del iPhone 6 no es mala. Es decepcionante. Hay otros teléfonos que se desempeñan mejor. Si ya eres usuario de iPhone, ya sabes qué esperar. Me hubiera gustado, y hubiera comprado, un iPhone más grueso con una mejor vida de batería, porque es algo que me importa.

Quiero un iPhone 6 con la batería del 6 Plus. Pero eso no llegará este año. El iPhone 6 no es peor al iPhone 5S durante el día, pero tampoco es mucho mejor. Y mientras continúo usando mi teléfono todo el tiempo, no quiero verme forzado a tener que cambiar a un aparato de gran formato. Es del tamaño que quiero, pero simplemente le falta un impulso significativo de batería.

Tener un teléfono superdelgado es muy atractivo, y el iPhone es sin duda hermoso. Pero de haber sido un poco más grueso con un poco de más horas de uso de Internet significativo no me tendría que estar preguntando si debo pasarme al Plus por su enorme batería.

Un teléfono más grueso quizá hubiera significado que el teléfono no tuviera que ser tan largo y ancho.

La vida de batería significa que el iPhone se puede usar y que me puedo quedar conectado por más tiempo. Quiere decir que no tengo que gestionar el Bluetooth o mi uso del app de mensajes (con lo que me ayuda iOS). Quiere decir que puedo usar mi teléfono sin preocuparme.

Quizás el año entrante. Honestamente, si lo único que hiciera Apple en 2015 fuera un iPhone con mejor desempeño de batería, seguro mucha gente compraría uno.

Sí, para eso es el Plus. Pero no todo mundo quiere un megateléfono.