México vs. Suecia: cómo ver el partido del Mundial por Internet y TV

Mladen Antonov/AFP/Getty Images

La selección de México se medirá con el once de Suecia el miércoles, 27 de junio, en el Estadio Central de Ekaterimburgo, a las 6 p.m. hora local, que equivale a las 10 a.m. hora del Este de Estados Unidos (7 a.m. hora del Pacífico).

México y Suecia pertenecen al Grupo F, que también incluye a Alemania y Corea del Sur. Aquí puedes consultar el calendario completo de partidos restantes y la guía de grupos de Rusia 2018.

En CNET en Español preparamos un análisis de la selección de México, en el que se pasa revista a la estrategia de juego del equipo y quiénes pueden integrar el once definitivo que salga a jugar en Ekaterimburgo.

El Estadio Central de Ekaterimburgo es la sede del equipo de fútbol profesional Ural y tiene una capacidad para 42,500 espectadores.

El partido podrá ser visto por televisión en Estados Unidos a través de las cadenas Fox y Telemundo, en inglés y español, respectivamente. En la cadena Fox será emitido por el canal Fox, así como en vivo en streaming por FoxSports.com y por el app de Fox Sports.

La otra opción es el canal Telemundo y, en vivo por streaming, a través de TelemundoDeportes.com y los apps de Telemundo Deportes en Vivo y de NBC Sports. Ya que algunos canales locales emiten la señal de Telemundo, puedes consultar esta lista de los canales que corresponden a Telemundo en cada mercado en Estados Unidos.

En el caso de encontrarte en México, Televisa y TV Azteca transmitirán en señal abierta 30 de los partidos de Rusia 2018 (por supuesto, estos incluyen los tres encuentros de El Tri en la primera ronda). En el caso de televisión paga, Sky tiene los derechos de 34 encuentros y TDN transmitirá 10 partidos.

En España, la cadena Mediaset transmitirá en señal abierta los 64 partidos de la Copa del Mundo, a través de los canales Telecinco y Cuatro.

Cómo verlo por Internet

Algunas plataformas de streaming también transmitirán todos los encuentros: FuboTV, DirecTV Now, Hulu with Live TV, YouTube TV, Playstation Vue y Sling TV.

CNET en Español elaboró un resumen con la oferta y requerimientos de cada una de estos servicios de streaming que transmitirán los partidos del Mundial Rusia 2018.

