Calificamos a octavos!!! ✅ Los mediocres que nunca han logrado nada en la vida dirán que pasamos de milagro, los que hemos conseguido algo importante en la vida decimos primer objetivo cumplido, y ahora a trabajar y seguir mejorando para conseguir nuestra próxima meta,propósito u objetivo!! #TodoEsCuestionDe4ctitud #vamosméxico #4ctitud💪✔⚽

A post shared by Rafael Marquez A (@rafa_marquez_rm4) on Jun 27, 2018 at 11:36am PDT