México: Cómo ver la toma de toma de posesión presidencial de AMLO por Internet

El sábado, 1 de diciembre de 2018, se realizará la sesión del Congreso de México en la que asumirá como presidente constitucional de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO). La ceremonia de toma de posesión se efectuará en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso mexicano, en Ciudad de México.

La página Web del Congreso de México transmitirá en vivo por Internet lo que acontece en el recinto antes de la ceremonia de investidura, a partir de las 8 a.m. hora de México, que corresponde a las 9 a.m. hora del Este de Estados Unidos (6 a.m. hora del Pacífico de EE.UU.). Una hora después de iniciarse la transmisión, empieza oficialmente la sesión general del Congreso, a las 9 a.m. hora local.

Pero la toma de posesión en sí tendrá lugar formalmente a las 11 a.m. hora de México, que corresponde a las 12 p.m. hora del Este de Estados Unidos (9 a.m. hora del Pacífico). A esa hora se estima que el presidente de la Cámara, Porfirio Muñoz Lerdo, retire la banda presidencial a Enrique Peña Nieto y la deposite en Andrés Manuel López Obrador. Se prevé que la ceremonia durará dos horas.

Además de transmitir la sesión en su página Web, el Congreso de México también tiene un canal en YouTube que transmitirá la toma de posesión de AMLO. Y dispone de un app para iOS y Android. La página del Congreso de México en Facebook también ofreció transmitir la toma de posesión a través de Facebook Live.

En México, la toma de posesión de AMLO podrá verse en televisión de señal abierta (Televisa, TV Azteca, Canal Once, Imagen) y en todo el país a través de los canales afiliados a la Red del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Los canales de cable Sky, Dish, Star TV, Mecable e Izzi se conectarán a la señal del Canal del Congreso de México.

Andrés Manuel López Obrador, abanderado de varias organizaciones políticas lideradas por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), resultó vencedor de las elecciones generales mexicanas efectuadas el pasado 1 de julio, en las que obtuvo más de 30 millones de votos.

La agenda prevista al concluir la ceremonia de toma de posesión de AMLO incluye que el presidente juramentado se dirija al Palacio Nacional, en el centro de la capital, donde el primer mandatario mexicano se reunirá con los presidentes extranjeros presentes.

A las 5 p.m. hora del Este de Estados Unidos (2 p.m. PT) se iniciará un evento cultural en el Zócalo, con la participación de pueblos indígenas y sus danzas tradicionales, junto con la presencia de la Orquesta Sinfónica Nacional. Luego, desde el balcón del Palacio Nacional, a las 6 p.m. hora del Este de EE.UU. (3 p.m. PT), el presidente López Obrador dirigirá otro discurso a la nación.

Se espera la asistencia de más de 900 invitados, de los que 400 son internacionales.

De los invitados a la toma de posesión de AMLO está confirmada la asistencia del vicepresidente estadounidense Mike Pence, al frente de una delegación que incluye a Ivanka Trump, hija del presidente Donald Trump; Felipe VI, rey de España; Iván Duque, presidente de Colombia; Evo Morales, presidente de Bolivia; Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba; y Nicolás Maduro, presidente de Venezuela; entre otros mandatarios y altos representantes del planeta.