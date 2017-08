El mexicano Jorge Gutiérrez dirigirá nueva película de Lego: reporte

Warner Bros. Pictures

Lego está decidida a construir un universo cinematográfico basado en sus piezas para armar.

La empresa danesa dijo esta semana -- a través de un reporte de The Hollywood Reporter -- que ha contratado al director mexicano Jorge R. Gutiérrez para que desarrolle una nueva película animada bajo el título tentativo de The Billion Brick Race. El reporte aclara que la película no tiene todavía fecha de estreno, pero que es la próxima en el calendario de películas animadas que Lego tiene programadas para tres años venideros.

El siguiente título es The Lego Ninjago Movie, que se estrena el próximo 22 de septiembre; y le sigue la secuela de The Lego Movie, prevista para el 8 de febrero de 2019.

Gutiérrez se ha consolidado como uno de los talentos más prometedores del género de la animación en Hollywood, con proyectos que apelan a sus raíces mexicanas. Fue nominado al Globo de Oro en 2015 por la película animada The Book of Life, producida por Guillermo del Toro y obtuvo un Emmy en 2009 por la serie animada El Tigre: The Adventures of Manny Rivera.

Más recientemente, Gutiérrez incursionó en el campo de la realidad virtual con el cortometraje animado Son of Jaguar, creado para el proyecto Spotlight Stories de Google. Son of Jaguar está ambientado, al igual que la serie El Tigre, en el mundo de la lucha libre mexicana.

La película carreras de auto de Lego fue originalmente un proyecto de Jason Segel y Drew Pearce, que ahora tiene en Gutiérrez a su nuevo director -- y fuerza creativa.

