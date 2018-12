Así metieron la pata Google, Facebook, Uber y Huawei en 2018

Saul Loeb / AFP/Getty Images

En el último año el recuento de las peores metidas de pata en el mundo de la tecnología o los errores de las grandes empresas de Silicon Valley no pueden contarse con los dedos de la mano, como diría el refrán. A medida que las compañías nos piden más datos para ofrecernos más productos "gratis" como tu correo electrónico o esa red social que tanto te gusta, se han hecho más vulnerables y han fallado en el resguardo de nuestra privacidad.

Facebook permitió que robaran tus datos y cambió la historia

Esta ha sido, sin duda, la peor metida de pata del sector tecnológico en el último año, hasta el punto de que Facebook podría haber cambiado el curso de la historia tras las elecciones en varios países.

El primero y más importante de los escándalos fue el de Cambridge Analytica, que dejó al descubierto que 87 millones de usuarios habían sido afectados por esta empresa, que trabajó para la campaña presidencial de Donald Trump. Aunque la empresa ha tenido varios episodios de fuga de datos de sus usuarios que puedes leer en este recuento.

Brian Ach

Google y el acoso sexual

El acoso sexual en Silicon Valley es un problema del que las empresas tecnológicas están tratando de liberarse y Google no se ha escapado en el último año. De hecho, gracias a una investigación de The New York Times supimos que la empresa habría pagado un paquete de salida a Andy Rubin, considerado el padre de Android, de US$90 millones a pesar de que se le habría exigido su renuncia porque una empleada le había acusado de acoso sexual.

Los "googlers" o empleados de la empresa no se quedaron callados. Salieron a la calle en señal de protesta y paralizaron la compañía. Aunque ese caso fue la gota que derramó el vaso, enterarse de que otros 48 empleados se habrían ido "de rositas" con buenas indemnizaciones hizo enfurecer a los empleados y Google dijo que cambiaría sus políticas relacionadas al acoso sexual.

Elon Musk, multado

Elon Musk tuitea y mucho, y de vez en cuando debería hacerlo menos. Un tuit en el que contaba que reprivatizaría Tesla resultó en un delito de fraude bursátil que le costó una multa de nada más y nada menos que US$20 millones. Tampoco olvidemos su foto fumando marihuana y el posterior regaño de la NASA y la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Uber y su accidente mortal

Los autos autónomos están pisando el acelerador, pero Uber ha tenido que apagar su flota, de momento. La empresa fue protagonista de uno de los primeros accidentes mortales de un coche de pruebas, que a pesar de tener un conductor de seguridad, mató a una mujer en un cruce nocturno y con poca visibilidad en Arizona.

El estado retiró la licencia a Uber y la empresa paralizó de momento sus pruebas, hasta que se esclarezcan los hechos.

Huawei y sus enfrentamientos con Estados Unidos

Huawei puede ser el segundo fabricante de teléfonos móviles del mundo, pero Estados Unidos le tiene declarada una guerra fría. Varios organismos del Estado e incluso senadores han dicho abiertamente que no confían en la empresa. El fabricante ha visto cómo se le cierran las puertas para vender teléfonos con operadoras y minoristas estadounidenses y ahora también en países de Europa lo ponen bajo la lupa, en parte por rumores de un supuesto software de espionaje que estaría incorporado en los teléfonos para beneficiar con información al gobierno chino.