Messi y Rapinoe encienden las redes con el premio The Best

A falta de ganar un Mundial, Lionel Messi ya tiene el único galardón que le había sido esquivo: The Best.

The Best es un galardón que entrega la FIFA a los mejores futbolistas del año, pero que el jugador argentino no había conseguido, tras los triunfos de Cristiano Ronaldo (2016 y 2017) y Luka Modrić en 2018. La ceremonia se realizó en el histórico teatro La Scala de Milán.

Messi fue el máximo goleador del continente con 36 goles en 34 partidos y mejor artillero de la Champions League, con 12 dianas en 8 partidos. Además ganó la Liga con el Barcelona y fue el máximo goleador del torneo español.

Messi superó en las votaciones al defensa holandés Virgil Van Dijk (Liverpool) y al portugués Cristiano Ronaldo (Juventus), que completan el podio de 2019. El delantero del Barcelona había ganado el Balón de Oro (2009, 2010, 2011 y 2012 y 2015) y el FIFA World Player (2009). "Esto es algo que no tiene precio. Para mí es una noche extraordinaria", dijo el jugador según el diario AS, de España.

La estrella de la selección femenina de Estados Unidos, Megan Rapinoe, campeona del mundo, recogió el trofeo a la mejor jugadora del año, en medio de aplausos y gritos de los presentes. "Todos los que estamos aquí tenemos una oportunidad, podemos utilizar el fútbol para cambiar el mundo. Tenemos un poder increíble en esta sala", dijo la jugadora al recibir su galardón.

