Después de toda la bulla, Messi se queda –y los memes llueven

Messi se va... quedando. El argentino, en una entrevista publicada el viernes 4 de septiembre en Goal, dijo que, al final, después de tanta alharaca, se quedará en el club Barcelona y no abandonará la liga española, como había anunciado semanas atrás.

"Bartomeu [el presidente del Barcelona] me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula de 700 millones (de euros). Que es imposible, y que luego había otra manera que era ir a juicio. Yo no iría a juicio contra el Barça nunca porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué", dijo Messi en la entrevista.

También informó por qué se quería ir: "Le dije al club, sobre todo, al presidente, que me quería ir. Se lo llevo diciendo todo el año. Creía que era el momento de dar un paso al costado y pensaba que se había terminado mi etapa en Barcelona sintiéndolo muchísimo porque siempre dije que quería acabar mi carrera aquí".

Medios de comunicación que dieron la primicia del divorcio entre Messi y la actual directiva, que preside Josep Bartomeu, informaron muy temprano el viernes 4 de septiembre que la decisión se había revertido. "Lionel Messi continuará en Barcelona hasta el 30 de junio de 2021, fecha en la que finaliza su contrato, según información exclusiva a la que accedió TyCSports.com", dice esta, la primero en informar del deseo del jugador argentino de abandonar el club español.

💣💣💣 Adelanto exclusivo de https://t.co/dF4H5wuxzg: ¡MESSI SE QUEDA EN BARCELONA! 💣💣💣



CONTINUARÁ... pic.twitter.com/G8VhVH3tU3 — TyC Sports (@TyCSports) September 4, 2020

"Aunque había enviado un burofax para ejecutar la cláusula de salida unilateral, cambió de parecer y no quiere irse en medio de un escándalo legal del club de su vida, donde creció y lleva 20 años", añadió TyC.

Otros medios españoles, como Marca, confirmaron la noticia: "Ya es oficial, Leo Messi se queda en el Barça esta temporada. El argentino seguirá vistiendo de azulgrana... al menos hasta que acabe esta campaña. Gran noticia para el barcelonismo y para LaLiga".

La decisión de Messi generó muchas reacciones en Twitter. Estas son algunas de ellas:

El ganador y el perdedor

El pulso lo ganó Bartomeu y lo perdió Messi, lo demás es bla bla bla .... pic.twitter.com/4V8nDLwRpf — JesúsGallego (@JGALLEGOonfire) September 4, 2020

La nueva temporada

Se filtran imágenes de la próxima temporada de Lionel Messi quedándose a la fuerza en el Barça. pic.twitter.com/Qbk4RGnLgK — FAN10 (@SoyFan10) September 4, 2020

Las preguntas

Se queda Messi.

La preguntas, sobran: ¿Lo hace a la fuerza?

¿Cuál será su postura en la cancha?

¿Cómo lo tomarán sus compañeros, el entrenador, los aficionados? — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) September 4, 2020

El papelón

Vieron todo lo de Messi??... mamita, que papelon... bueno, vamoajugaá pic.twitter.com/W52Cx1sN3E — Lucas Rodriguez (@LuquitaRodrigue) September 4, 2020

Silencio

A los Anti- Messi que también son Anti-Fútbol, shhhhhhh , Silencio por favor. pic.twitter.com/dWVbLSNpOu — Adrián E Magnoli (@AdrianMagnoli) September 4, 2020

El abogado

El abogado de Messi. pic.twitter.com/7Rhj7Xq818 — Pedro Bozo (@pedrobozoa) September 4, 2020

La señal