Meses y años de prueba: Resistencia al agua de celulares Samsung y Google

Angela Lang/CNET

Durante los últimos años he probado toda clase de celulares para realizar análisis y contarles mi experiencia personal. Unos de los celulares que más he utilizado constantemente en los últimos tres años han sido los de Samsung y Google.

Son varias las razones por las que utilizo estos celulares más que otros, pero aquí me enfoco en mi experiencia con la resistencia al agua de estos celulares.

Primero que todo, hay que dejar en claro que no son pruebas científicas y que como toda clase de pruebas hay muchísimas variantes, incluyendo ubicación, tipo de agua, profundidad, posible fuerza del agua cuando se golpea con el teléfono y muchas cosas más. Inclusive, de alberca en alberca o piscina a piscina, lago a lago y mar a mar, las cosas cambian.

Lo que sí es consistente es que los celulares de Samsung y Google que han sido categorizados como resistentes al agua han tenido una certificación IP68 o IP67 en el caso del Pixel 2 (el Pixel 1 no era resistente al agua).

Esto significa que con IP67 los celulares tendrían la capacidad de soportar ser sumergidos hasta 1 metro de profundidad por hasta 30 minutos, mientras que con IP68 se pueden sumergir hasta 1.5 o 2 metros de profundidad por el mismo tiempo máximo (dependiendo de lo que indiquen los fabricantes).

Asimismo, ninguna de las dos empresas (ni otras, en general) recomiendan sumergir los celulares en agua, sino que este características es más que todo un respaldo en tal caso de que haya un accidente.

Los celulares Samsung que más he mojado han sido posiblemente el Galaxy S7 Edge, acompañado del Galaxy S8 Plus, Galaxy S9 Plus, Galaxy S10 Plus, Note 9 y ahora el Galaxy Note 10 Plus.

Por su parte, he utilizado el Pixel 2 XL y el Pixel 3 XL de manera similar, pero es posible que el Pixel 3 XL haya sido sometido a un poco más de "abuso".

Mis pruebas no han sido nada controladas, sino simplemente son instancias que ocurren en el uso cotidiano.

Esto significa que con frecuencia los lavo en lavamos, inclusive con un poco de cajón. Vale la pena aclarar que igual evito que el chorro de agua caiga directamente en los puertos, ya que allí es donde están las principales debilidades.

Los celulares de Samsung, por su parte, los he sumergido en más de una ocasión en la piscina, al igual que en el mar y lagos.

Hasta la fecha, los celulares han seguido funcionado con normalidad, pero aclaro que ningún celular lo he sumergido mucho, sino simplemente lo suficiente para capturar una foto bajo el agua (tan solo unos centímetros más abajo de la superficie del agua), lo he sostenido en mi mano justo en la superficie y hasta se han llenado de arena.

Igualmente, después de sumergirlos los he lavado con agua de llave normal.

De manera similar, los celulares Google han sido expuestos a condiciones similares y en general han sobrevivido sin ningún problema. Sin embargo, recientemente llevé el Pixel 3 XL a un lago y lo sumergí levemente.

Lo extraño o lamentable es que en esta ocasión el Pixel 3 XL sí resultó con algunos problemas. Primero, los bordes que detectan la presión y permiten activar Google Assistant se mojaron, porque cada segundo se activaba Google Assistant.

Logré desactivar esto después de intentar unas cuantas veces. Además, los siguientes días cuando he usado la cámara los lentes se han empañado, tanto el lente trasero como los dos frontales.

Esto solo ha ocurrido cuando estoy tomando fotos, así que seguramente cuando la cámara está activa genera un poco de calor que hace que el agua se evaporice un poco. Lo dejo de utilizar y esto desaparece por completo.

El resto del celular está funcionando sin ningún problema o limitación, inclusive lo he cargado y todo. Después de estos problemas lo coloqué en arroz por solo un par de horas porque Android 10 ya estaba en camino y lo necesitaba y desde entonces no lo he vuelto a hacer y aún experimento el problema con los lentes cuando tomo muchas fotos.

Esto es un poco extraño porque los Samsung no han presentado este problema y la mayoría de ellos han tenido hasta más puertos (conector de audífonos), lo cual haría que el diseño del celular se pueda comprometer más fácilmente con el agua.

Es posible que esto haya pasado posiblemente por las bocinas frontales, ya que ese celular tiene doble bocina frontal (más grandes) y los lentes de las cámaras están muy cerca de esto.

Dicho esto, no puedo garantizar de ninguna manera que los celulares de Samsung son más resistente al agua que los teléfonos de Google, pero al menos mi experiencia me ha enseñado a confiar un poco más en los celulares Samsung que en los de Google con relación al agua.

SUSCRÍBETE A ACTUALIZACIÓN ANDROID [PODCAST]



En el podcast —que puedes escuchar en la parte superior o en Spotify, Google Play Music y iTunes (te puedes suscribir aquí)— hablo también de los nuevos celulares Motorola One Zoom, Moto E6 Plus, LG G8X ThinQ, Sony Xperia 5, Nokia 7.2 y otros teléfonos Nokia.

Cada nuevo episodio de Actualización Android se transmite en vivo en Facebook Live (en nuestra página de CNET en Español) todos los miércoles —o jueves si se aplaza por alguna razón— a las 4 p.m. hora del Pacífico (7 p.m. hora del Este) de Estados Unidos y no sólo te contamos las noticias más importantes de Android, sino que también te mostramos productos de primera mano y contestamos tus preguntas en vivo.

Video Destacado El Huawei Mate 30 y Mate 30 Pro en todo su esplendor Lista de reproducción

Android 10 termina con los postres de Google 6:08

Razones para comprar o no el Galaxy Note 10 5:14

Lo que esperamos del Galaxy Note 10 8:37

El Huawei Mate 30 Pro con diseño de Motorola 4:46

Android es la oportunidad perdida de Bill Gates y... Android es la oportunidad perdida de Bill Gates y el Note 10 tendría más carencias 5:10

El Galaxy Note 10 Pro al descubierto 5:56

El nuevo Motorola Razr, novedades del Galaxy Note... El nuevo Motorola Razr, novedades del Galaxy Note 10 y el OnePlus 7 Pro 6:46

Galaxy Note 10, la llegada del Galaxy Fold y OnePlus... Galaxy Note 10, la llegada del Galaxy Fold y OnePlus 7 Pro 5:21

Tres Huawei P30, WhatsApp en modo oscuro y el Galaxy... Tres Huawei P30, WhatsApp en modo oscuro y el Galaxy Note 10 6:07

Motorola flexible, OnePlus 7 y las cámaras del P30... Motorola flexible, OnePlus 7 y las cámaras del P30 Pro 4:41

Galaxy S10, Huawei P30 y más celulares en MWC 2019... Galaxy S10, Huawei P30 y más celulares en MWC 2019 y las próximas semanas 5:30

El Galaxy S10, LG G8 y Moto G7 al descubierto 5:14

Un vistazo al Galaxy S10 y las novedades de celulares... Un vistazo al Galaxy S10 y las novedades de celulares en 2019 3:56

El Samsung Galaxy S10, Galaxy X y Moto G7 toman forma 5:19