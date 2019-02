Merger: un cortometraje en 360 grados sobre realidad aumentada

Keiichi Matsuda, director que saltó a la fama por su cortometraje Hyper-Reality en 2016 (ganador del video Best Drama of the Year de Video en 2016 y reseñado en CNET en Español), presentó a principios de febrero su nuevo cortometraje sobre realidad aumentada. Se trata de un video en 360 grados titulado Merger y que explora cómo será el entorno de trabajo en el futuro.

Matsuda posee un estudio de diseño en Londres, que se dedica a producir cortometrajes e instalaciones artísticas que emplean realidad aumentada. Su misión: "Ver el diseño como una herramienta para explorar el futuro de la tecnología y la cultura" De estos proyectos y sobre el aspecto de las computadoras en el futuro conversó, vía correo electrónico, con CNET en Español.

En Hyper-Reality (2016), Matsuda imaginó lo que era caminar por una calle en Colombia en la que un chip implantado en el ojo permite navegar por la Web sin necesidad de pantallas. La realidad está oculta detrás de una interfaz interactiva de realidad aumentada. En Merger (2019) se muestra que el cubículo de trabajo estará inmerso dentro de una gran pantalla interactiva de 360 grados. Todo aparecerá ante nuestros ojos al momento: la realidad física suplantada por la realidad aumentada.

"Con el telón de fondo de las corporaciones administradas por una inteligencia artificial, una empleada se encuentra atrapada entre la realidad virtual y física, entre lo humano y la máquina", explica la sinopsis del cortometraje. Matsuda se interesa por el diseño y las historias que tienen lugar en la frontera entre lo virtual y lo físico. De allí que su obra haya generado el interés del Museum of Modern Art (MOMA) de Nueva York y el V&A Museum de Londres

"Hyper-Reality abordó la tecnología desde el punto de vista del consumidor: chatear, ir de compras, navegar la Web, tener una cita, etcétera. En cambio, con Merger me adentro en el costado de los negocios; en cómo la tecnología transforma el mundo del comercio, las estructuras corporativas, la burocracia y, por tanto, el rol del empleado", dijo Matsuda.

Una interfaz es la herramienta que permite que un usuario se comunique con una computadora. Su diseño y evolución es la gran pasión de Matsuda. En Merger, el realizador enfrentó el reto de crear una interfaz en 360 grados, que emplea realidad aumentada para que la protagonista realice su trabajo. "Ese era el desafío: lograr una interfaz que luciera fluida e intuitiva me enseñó mucho sobre diseñar para computadoras espaciales", explica el director.

Matsuda reconoce que se inspira en diseños reales más que en la estética de la ciencia ficción o de las películas de superhéroes. "Al diseñar mi primera inspiración son las interfaces retro, como las de Microsoft Office, iOS, los lenguajes Material de Google y Fluent de Microsoft".

Pero el diseñador también se inspira en motivos nada comunes, como las "las salas de control que hay en las plantas de energía y el arte conceptual de las cabinas de vuelo de robots gigantescos en el cine animado japonés". El mobiliario también debe ser tomado en cuenta a la hora del diseño de una interfaz, pues "hay que tomar en cuenta la ergonómica y el movimiento del cuerpo humano".

Matsuda no cree que la realidad aumentada o la inteligencia sean la causa de la insatisfacción de la protagonista de Merger. "Esta viene de una ideología de progreso que yo he empezado a llamar el culto de la productividad. Estas ideas ya están aquí, así que ayuda poner el foco en ellas y ver cómo serán en el futuro".

Merger está disponible en los canales oficiales de Keiichi Matsuda en YouTube y Vimeo, así como en su página Web oficial.

CNET Pop: Nuestro espacio dedicado al cine, las series y la cultura popular.

