El mercado móvil se estancó en 2018, pero Huawei siguió creciendo

Que el mercado de la telefonía móvil lleva tiempo en un estado de estancamiento no es una novedad. Los usuarios cada vez tardan más en renovar sus celulares y los fabricantes buscan el modo de ofrecer productos diferenciadores que atraigan a los clientes, como los teléfonos plegables.

El último informe publicado por la firma de análisis de mercado, Gartner, nos muestra que 2018 también fue un año de estancamiento para el mercado de los teléfonos móviles. Según Gartner, las ventas globales de teléfonos móviles obtuvieron un incremento de tan solo el 0.1 por ciento en 2018 respecto a los resultados obtenidos en 2017.

Anshul Gupta, el analista de Gartner encargado de este informe, señala que este ínfimo crecimiento del mercado se debe a la baja demanda de los celulares de alta gama durante el último trimestre de 2018.

Pero a pesar de este oscuro escenario para el sector, hay buenas noticias para uno de los principales fabricantes del mercado actual: Huawei.

El informe señala que la empresa china tuvo un crecimiento un 37.6 por ciento mayor en 2017 que al año anterior. La compañía vendió 52 millones de móviles más en 2018 que durante 2017, consiguiendo así aumentar su cuota de mercado de un 9.8 por ciento que tenía en 2017, hasta un 13 por ciento en 2018.

Por otro lado, los rivales de Huawei, Samsung y Apple, disminuyeron sus ventas en el cuarto trimestre de 2018 comparado con el mismo período de 2017.

Según el informe, Samsung vendió 26 millones unidades menos en los últimos tres meses de 2018 que los del anterior año, mientras que Apple vendió 5 millones menos de unidades en el mismo período.

A pesar de el último trimestre del año coincide con las fechas navideñas, fechas en las que en teoría, la demanda de dispositivos debería aumentar, la firma de análisis señala a varios factores como la falta de innovación y el incremento de precio en los dispositivos de gama alta, como causantes de estas cifras tan estancadas a nivel global.

