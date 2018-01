Spencer Platt/Getty Images

Si vives en Florida o la has visitado alguna vez probablemente te hayas dado cuenta de algo: los conductores no le tienen miedo a escribir mensajes de texto mientras conducen. ¿El motivo? No es un delito en este estado, al menos hasta ahora.

En 2018 las cosas podrían cambiar en el soleado estado de Florida. Según pudo conocer AP, la Legislatura de Florida pretende llevar a discusión y aprobar una ley que haga que escribir mensajes de texto y conducir de forma temeraria mientras manipulas el teléfono sea un delito.

Hasta ahora en Florida enviar mensajes de texto y manipular el móvil mientras conduces es considerado legalmente una ofensa secundaria. Esto significa que si no has violado ninguna otra ley, no pueden multarte o juzgarte por ello. Para que puedan hacerlo el principal motivo tendría que ser otro, como por ejemplo exceso de velocidad o cambio de carril de forma ilegal.

Mark Wysocky, sargento de la Florida Highway Patrol, dijo a la fuente que cada día cientos de conductores temerarios utilizan el móvil mientras conducen, y esto produce que aceleren o frenen sin sentido y ocasionen colisiones con otros vehículos.

Según AP, las carreteras de Florida son de las más letales de Estados Unidos. Esto se explica sobre todo si tenemos en cuenta que 43 estados sí penalizan el uso del teléfono al volante mientras conduces. Florida, conjuntamente con Nebraska, Ohio y Dakota del Sur son los estados en donde usar el móvil mientras conduces es solo una ofensa secundaria. En estados como Arizona o Montana, no se considera un problema utilizarlo mientras que en Missouri solo es delito si lo utilizan conductores no comerciales mayores de 22 años.

Datos del Instituto de Seguridad de las Autopistas citados por la fuente, señalan que en Florida murieron 2,700 personas este año por accidentes automovilísticos, aunque se desconoce cuántas de ellas manipulaban el móvil mientras conducían.