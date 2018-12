Men in Black International: mira el primer tráiler de la película

No, no son Valkyrie y Thor en una escena eliminada de Thor: Ragnarok. Lo que sucede es que sus intérpretes, Tessa Thompson y Chris Hemsworth, vuelven a coincidir como protagonistas en una nueva película, Men in Black International, de la que Sony reveló su primer tráiler el jueves.

El filme es un reboot de la trilogía Men in Black, introducida en 1997 y protagonizada por Will Smith y Tommy Lee Jones. Esta nueva versión traslada la acción a Londres y de allí a distintos escenarios alrededor del mundo. El tráiler revela poco de la trama, salvo que la historia se centra en la nueva agente M (Tessa Thompson), quien debe aprender el oficio de proteger al mundo de amenazas extraterrestres por medio del experimentado agente H (Chris Hemsworth).

La película es dirigida F. Gary Gray (The Fate of the Furious) e incluye en su elenco a Liam Neeson, Rebecca Ferguson, Emma Thompson, Kumail Nanjiani y Rafe Spall, entre otros.

Men in Black International se estrenará en cines el 14 de junio de 2019.

