Saliditos del horno: los mejores memes de la toma de posesión de AMLO

Andrés Manuel López Obrador se convirtió este sábado 1o. de diciembre en el presidente número 65 de México. Y si bien no sabemos si logrará cumplir las promesas que otros no convirtieron en realidad, hay una cosa de la que sí estamos seguros: las carcajadas no faltarán.

El sábado desde muy temprano, cuando AMLO todavía ni llegaba al recinto donde tomaría posesión al cargo, el nuevo gobierno ya generaba reacciones en Twitter luego de colgar un video haciendo referencia al pasado de México.

Más tarde, sobre el mediodía y cuando López Obrador ni siquiera había terminado su discurso, los memes no se hicieron esperar. El blanco favorito fue –¿quién más– el presidente saliente, Enrique Peña Nieto, a quien muchos tuiteros extrañarán precisamente por... los millones de memes que inspiró durante su mandato.

Disfrutemos pues, del humor y creatividad de los tuiteros en este día tan especial para México.

Banderazo de salida

¡Milagro!

#CurrentStatus

Regañado

¡Se acabaron sus memes!

¿Ocupado? No, para nada

Corrigiendo al nuevo 'preciso'

Fue un día muy triste para muchos

- No, muchachas, no se pueden llevar las toallas de Los Pinos.

¿Y la boda?



Quinto grado

Estaremos actualizando este artículo conforme avance la jornada, así que no se despeguen de aquí –o de la transmisión en vivo desde el Congreso mexicano.