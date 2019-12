Desde Grumpy Cat, hasta la novia sicótica: Los memes más importantes de la década

James Martin/CNET

Si hay un fenómeno cultural que se definió en la última década, los memes merecen una mención importante –y el año que termina solo refuerza esta teoría. Y es que los memes han dominado –y moldeado– el sentido del humor y las interacciones en la Web, dando cabida a innumerables páginas, grupos, cuentas, en plataformas como Facebook, Instagram, Twitter y Reddit.

Los memes se han convertido en una especie de fuerza unificadora, uniendo a personas de todos los ámbitos de la vida (y rincones del planeta) para mostrar cuánto tenemos en común. Los memes también se han convertido en una forma de comunicarnos con nuestros amigos y conocidos y ahora los usamos para reaccionar ante diversas situaciones en las redes sociales, desde noticias políticas hasta eventos de la cultura pop y fenómenos de Internet.

Si bien datan de hace mucho tiempo, la popularidad de los memes se ha disparado en los últimos años con el auge de las redes sociales. Plataformas como Instagram, Facebook y Twitter han hecho que sea más fácil compartir y encontrar contenido, lo que trae mucha alegría a nuestras vidas en el proceso.

Internet nos ha bendecido con innumerables memes de calidad en la última década, por lo que elegir solo los 15 mejores ha sido una responsabilidad demasiado grande. Utilicé la ayuda de mis colegas en CNET para seleccionar el contenido más memorable e influyente que apareció en Internet.

Know Your Meme

1. El novio distraído

Este meme se ganó el primer lugar entre nuestros colegas –y por mucho. Lo que empezó como una simple imagen de archivo describiendo a un joven distraído, mirando con gran interés a otra chica (e ignorando, por consiguiente a su novia) se convirtió en uno de los memes más versátiles de Internet. La gente rápidamente comenzó a subtitular la imagen con varios escenarios que transmitían celos o alteraban a las personas representadas (poco tiempo después apareció el meme de la novia distraída).

El novio distraído es la representación perfecta del conflicto interno, ilustrada hilarantemente por un escenario en el que una relación se ve amenazada por el engaño y los celos.

Know Your Meme

2. La perversa Rana René

Evil Kermit (o el Malvado Kermit o Rana René) en una imagen que lo muestra hablando con otro Kermit en una capa negra, representa el mal que existe en todos nosotros. Es esa vocecita interna que nos dice que dejemos de estudiar o que nos pongamos a ver memes en Twitter en lugar de trabajar o leer un libro. Representa nuestra lucha interna para tratar de ser buenos, pero finalmente ser tentados por nuestra oscura voz interior.

Memegenerator

3. Grumpy Cat

Descansa en paz, querida gruñona. Grumpy Cat, quien saltó a la fama en 2012 luego de que un usuario subiera su imagen a Reddit, es básicamente el meme por excelencia de esta década. Su expresión, resultado del enanismo y de un labio chueco, es un estado de ánimo total. No por nada, Grumpy Cat ganó "meme del año" en los premios Webby de 2013, por encima de fenómenos como el "Gangnam Style" y el "Harlem Shake". Todo esto reafirmó eso de que los gatos y el Internet son una combinación perfecta.

4. Chloe

Resulta muy difícil impresionar a Chloe. Ni siquiera la oferta de un viaje a Disney la puede conmover. La reacción de Chloe en este video de YouTube –en el que se les informa a ella y a su hermana sobre un viaje sorpresa a Disneylandia– dio pie al meme viral que se ha convertido en la reacción a cualquier estado cuestionable de Facebook o tuit.

Know Your Meme

5. Este chico

Checa esa actitud de felicidad y entusiasmo. Este pequeño se convirtió rápidamente en un fenómeno viral para expresar éxitos, que van desde encontrar dinero en un bolsillo hasta llegar a esa meta de tener 1,000 seguidores en Twitter.

Dependiendo de si ves el vaso medio lleno o medio vacío, la imagen (que también se conoce con el nombre de "Odio los castillos de arena") también se puede usar para expresar frustración.

6. El chico incrédulo

Perplejo. Conmocionado. Incrédulo. Estas son todas las formas en que Drew Scanlon, quien antes producía videos en Giant Bomb, se sintió cuando fue capturado y luego inmortalizado como Blinking White Guy (o el chico blanco que parpadea). Este meme es aplicable cuando alguien dice algo que no puedes creer que acaba de salir de su boca, es decir, todos los días en Twitter.

Know Your Meme

7. Doge, el perrito

Los perritos son parte fundamental de todo meme que se respete. Esta imagen de un Shiba Inu con una inolvidable pose para la cámara se convirtió en un meme muy recurrido para expresar todo tipo de cosas. Esta imagen fue tan popular que hasta inspiró su propia criptomoneda.

8. ¿Es esto una paloma?

Know Your Meme

La vida puede ser confusa a veces, como lo ilustra perfectamente este meme. Tomada de una escena de la serie de televisión de anime japonesa The Brave Fighter of Sun Fighbird, en la que un personaje confunde a una mariposa por una paloma, esta imagen ha llegado a representar todas las veces que las personas confunden un objeto o escenario con otro.

Know Your Meme

9. Futurama Fry/No estoy seguro

Este meme es la representación visual perfecta de todas las veces que te has tratado de responder algo o entender a una persona o algo que no está para nada claro. Los ojitos a medio cerrar de Fry y su aspecto confundido lo hacen una imagen perfecta para expresar confusión. Los textos que acompañan a esta imagen, del tipo "No estoy seguro de si mi contraseña o mi nombre de usuario son incorrectos", lo hacen aún más versátil.

Know Your Meme

10. El vestido

Es bastante probable que esta foto haya acabado con amistades y noviazgos en todo el mundo. Cuando se hizo viral, la foto del vestido que dividió al planeta sobre si uno de ellos era un vestido blanco con tonos dorados o uno azul con rayas negras. Aquellos de nosotros que vimos lo primero tuvimos que tragarnos nuestro orgullo cuando se reveló que el vestido era, efectivamente, azul y negro.

El vestido nos ofreció una muy buena oportunidad para explorar el porqué vemos las cosas de maneras distintas y, años más tarde, algo similar ocurrió con el fenómeno de Yanny o Laurel en esta grabación.

Know Your Meme

11. Eso a mí no me concierne

Este meme es ideal para todo tipo de situaciones. Es ideal cuando quieres destacar que alguien no está siendo del todo honesto o bien quieres cuestionar su comportamiento. La mirada fija de la Rana René mientras toma un trago de su té es una forma ideal para lanzar un insulto a alguien.

Know Your Meme

12. La novia encimosa

Todos conocemos a una chica como esta. Probablemente fuiste a la secundaria con ella. Es esa persona con la que terminaste haciendo amistad, o peor aún, saliendo en una cita, solo para darte cuenta de que en realidad está loca. Pero ya es demasiado tarde. Ya es tu mejor amiga y ella quiere quedarse a dormir en tu casa cada dos fines de semana.

Lo que surgió como una parodia en YouTube de la canción "Boyfriend" de Justin Bieber, se convirtió en la ilustración perfecta de una chica que simplemente no te dejará escapar. Con subtítulos como "Estaba revisando tus mensajes de texto: ¿Quién es mamá?" o "cosí mi nombre en tus camisas en caso de que te olvides que eres mío" realmente causan miedo –e hilaridad– en este meme.

Know Your Meme

13. La niña de los desastres

La mirada diabólica en la cara de esta niña es escalofriante e increíblemente divertida. Un señor hizo esta foto de su hija Zoe mientras una casa cercana se estaba incendiando. Su expresión terriblemente traviesa hizo que la imagen se convirtiera rápidamente en un meme del tipo "Me valen las tragedias que les corran a los demás". Los tuiteros comenzaron a superponer la cara de Zoe en imágenes de otros incidentes, desde el hundimiento del Titanic hasta el aterrizaje forzoso del vuelo de US Airways en el río Hudson en 2009. Esa apariencia villana de Zoe funciona para casi cualquier escenario.

14. La chica de las matemáticas



Know Your Meme

La expresión de esta mujer es cómo nos vemos cuando alguien dice algo que simplemente no cuadra (o, de plano, no entendemos). También resulta útil cuando dicen algo ridículo como "Mi hijo tiene 24 meses". Por el amor de dios, solo di que tiene 2 años.

Este meme se originó de una foto de la actriz brasileña Renata Sorrah en una escena de telenovela. Agrégale a esto unas gráficas de números y fórmulas matemáticas y tendrás la imagen perfecta de la confusión.

15. Tú vs. el chico por el que no deberías preocuparte

No hay una mejor manera de comparar dos cosas que simplemente no pueden compararse entre sí. Desde esa receta de Pinterest que se convirtió en un desastre total, a esos dos actores que se parecen entre sí aunque uno es mucho más guapo que el otro, You vs. The Guy She Tells You Not to Worry About describe de manera muy divertida las cosas que simplemente no alcanzan su potencial.

Con la colaboración de Laura Martínez.