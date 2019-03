Aquí están los memes que nos dejó la goliza de México a Paraguay

No ha podido empezar mejor la era de Gerardo Martino para México: dos victorias y siete goles.

Después de haber vencido 3-1 a Chile, el 22 de marzo, el Tri despachó a Paraguay 4-2, este 26 de marzo. Sorprendió a todos lo rápido que resolvió el encuentro el equipo mexicano: en apenas 25 minutos consiguió 3 de los 4 goles.

Jonathan Dos Santos abrió el marcador al minuto 6; Gustavo Gómez cometió autogol para el 2-0 (m. 10) y Javier Chicharito Hernández (m. 25) puso el 3-0. Luego descontaron Hernán Pérez (m. 60) y Derlis González (m.85). Finalmente, Luis Montes (m. 90) selló la goliza mexicana.

En las redes sociales, la fiesta comenzó muy temprano con un balonazo al técnico de México que inspiró muchas bromas:

Pero el juego también dejó buenos memes. Estos fueron los mejores:

Miguel Almirón vs México highlights pic.twitter.com/T7awLrzJ4F

