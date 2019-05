Los memes del quinto episodio de Game of Thrones están que queman

CNET en Español

El quinto y penúltimo capítulo de Game of Thrones está que arde.

Cuidado: Si no has visto el episodio 5 de la octava temporada, te recomendamos que no sigas leyendo, pues incluye detalles sobre lo sucedido.

Este 12 de mayo, Daenerys Targaryen, como se sospechaba, ha explotado. La aspirante al trono ha usado toda su fuerza para acabar con Cersei y sus aliados. Para llevar a cabo su venganza ha acabado con muchas vidas inocentes.

La reina de los dragones ha decidido gobernar basándose en el miedo y para eso usó el fuego del Drogon. Jon Snow y Tyrion solo pudieron ver impotentes como fallecían todos los residentes de Desembarco del Rey.

La impresionante y fría labor de Daenerys fue la principal discusión en Twitter. Algunos estaban a favor de la decisión y otros no tanto. Fue tan acalorado el debate sobre el giro de la trama que en las redes sociales #Daenerys y #Cersei se convirtieron en tendencias mundiales.

A continuación te mostramos algunos memes que representan la polémica:

Lo hicieron

Nuestros pobres corazones

Yo cuando escucho las campanas y todos se rinden.

Also yo cuando a Daenerys le sale el gen loco Targaryen y quema a todos alv.#GameofThrones pic.twitter.com/4q2mtw3V2t — Lady Bronca (@RaquelVazbro) May 13, 2019

Era lo que querían

el capitulo pasado querían que dany quemara todo y ahora que lo hizo la odian nanana quienes son los locos ahre!#GameofThrones pic.twitter.com/1nlGlPPS5b — ⚘ 𝚍𝚊𝚗𝚢 ♕ (@danyftjon) May 13, 2019

¿Muy forzado?

#GameofThrones tratando de ajustar todo a los últimos capítulos de la temporada pic.twitter.com/iG2fXs4tt7 — Paquix (@Frafabian) May 13, 2019

Lo arruinaron

Solo veré el último episodio de #GameOfThrones porque tiene que verse... Pero naa que ver el plot, arruinaron todo todo todo. pic.twitter.com/ZPkR0dKzLr — Poncho (@P0nchit_o) May 13, 2019

Antes y después

#GameOfThrones

Antes del episodio 5 // Después del episodio 5 pic.twitter.com/PVuib6KllA — Yisus (@reyesalcuadrad0) May 13, 2019

Lo que queda

Bueno ahora esperemos que Arya mate a Dany y que Jon se quede el trono, fin.#GameofThrones pic.twitter.com/0kjIL4RNmx — Alex Truman (@AlexTruman_) May 13, 2019

Mientras tanto, Sansa...

sansa cuando todos regresen al norte con la cola entre las patas a decirle que ella tenia razón #GameOfThrones

pic.twitter.com/LNA53KdBF3 — scarlet (@serendpias) May 13, 2019

El arte de Arya

Arya todo el capítulo #GameOfThrones pic.twitter.com/k0JoimwAOB — Dan in the den (@GinoCici) May 13, 2019

¿Qué pasó?

Que te paso #GameOfThrones antes eras chevere. La cara de R.R lo describe todo pic.twitter.com/5FE7rRqxHt — Marce blanco (@MarccBlanco) May 13, 2019

Un adelanto del último episodio

Reproduciendo: Mira esto: 5 señales de que tú también vives en Game of Thrones