Festival de Eurovisión: Estos son los memes más divertidos

El próximo sábado 18 de mayo conoceremos el ganador del Festival de la Canción de Eurovisión. En el show se presentará nada más y nada menos que Madonna como parte del espectáculo previo. Esta noticia, más las semifinales que terminaron este jueves 16 de mayo, convirtieron la etiqueta #Eurovision en tendencia mundial.

Si eres de los que se pregunta qué es Eurovisión, aquí una definición rápida: Es un concurso televisivo anual, en el que participan cantantes seleccionados en las cadenas de televisión pública de los países pertenecientes a la Unión Europea de Radiodifusión, y de otros continentes. Es considerado el festival más longevo de su tipo, pues se inició en 1956.

El pasado miércoles 15 de mayo se realizó la primera semifinal, clasificando Grecia, Bielorrusia, Serbia, Chipre, Estonia, República Checa, Australia, Islandia, San Marino y Eslovenia. Un día después avanzaron: Macedonia del norte, Países Bajos, Albania, Suecia, Rusia, Azerbaiyán, Dinamarca, Noruega, Suiza y Malta.

Todos estos países se verán en la final, que se realizará el próximo sábado 18 de mayo, en el Expo Tel Aviv (International Convention Center).

Lamentablemente la definición de la competencia no se puede ver en televisión en Estados Unidos ya que ningún canal compró los derechos. Sin embargo, puedes ver el show a través del canal de Eurovisión en YouTube.

En las redes sociales, las clasificaciones de los semifinalistas dejó muchos y muy buenos memes, aquí te mostramos algunos:

