Alfred Ng/CNET

Me puse mi traje de Mi papá te va a demandar y me dispuse a volverme rico vendiendo... memes.

Eran las 9 de la mañana de un jueves, lo suficientemente temprano para que los memes sobre Donald Trump todavía no llegaran a las redes. Sintiéndome afortunado, compré 30 acciones de $TRMP. Inmediatamente se desplomaron 21 por ciento. Pero no me desanimé: había mucho tiempo para que el presidente hiciera de las suyas.

No, no estoy viviendo en una tierra de fantasía. Estoy conectado a Nasdanq, un sitio que te permite "apostar" por el valor de los memes de Internet, similar a como podrías apostar en acciones de una empresa pública en la bolsa. Claro, aquí no utilizas dinero real para jugar, pero todavía está la satisfacción de saber que eres un experto en Internet.

Los memes son mucho más que una distracción digital Estos ayudaron a revivir la carrera de Rick Astley y enviaron al fundador de Oculus a las sombras. Han penetrado en los esfuerzos diplomáticos internacionales; la embajada rusa en el Reino Unido publicó fotos de Pepe the Frog y se anotó miles de retuits en el proceso.

El mercado de valores representa el valor actual de una empresa basada en las expectativas de cómo se llevará a cabo en el futuro. Del mismo modo, el Nasdanq puede darte una idea de qué meme está a punto de hacerse un fenómeno viral.

Los mercados de valores de imitación no son algo nuevo. El llamado Hollywood Stock Exchange permite a los jugadores "invertir" en actores, recompensando a aquellos que encuentran estrellas ocultas antes de su gran éxito. La Universidad de Iowa desarrolló el Iowa Electronic Markets para que los estudiantes de la escuela de negocios aprendieran cómo funciona la economía. Ahora se usan para pronosticar elecciones.

Los memes eran un paso lógico.

El Nasdanq empezó como una broma hace unos seis meses, y tiene su origen en el subreddit de Meme Economy, pero ahora sus miembros lo usan para hacer un recuento de las últimas tendencias en la cultura Web. Los memes de Bog Esponja todavía son los más codiciados, al igual que las acciones de Intel, mientras que el famoso meme de la Rana René, conocido en EE.UU. como Evil Kermit ha ido en una espiral a la baja desde enero.

El valor de hacerse viral

Brandon Wink, uno de los moderadores del subreddit Meme Economy, se asoció con siete personas que conoció allí para construir el mercado de memes para los lobos de Wall Street. Este mercado lanzó el miércoles de la semana pasada como una beta cerrada.

El nombre es un juego de palabras entre el mercado de valores Nasdaq y "Dank", un término de argot que se originó en la comunidad de la marihuana y se transformó para significar casi cualquier cosa.

El equipo se propuso tomar algo subjetivo y darle un valor cuantificable. Mientras que las compañías en el mercado de valores tienen ventas trimestrales y ganancias para medir , el valor de un meme tiene que ver con su relevancia y popularidad. ¿Quién no recuerda el famoso Mannequin Challenge?

"Esa es la parte difícil, es algo en lo que estamos trabajando activamente y tratando de encontrar un algoritmo", dijo Kyle Stratis, uno de los ingenieros de software detrás de Nasdanq. "Parte de nuestro objetivo es hacerlo un poco más objetivo y hacerlo más concreto".

Se supone que las acciones de Nasdanq suben usando algoritmos que buscan la popularidad del meme y el análisis del sentimiento. Los memes de Pepe the Frog podrían ser muy populares, pero su connotación negativa significa que no tendría éxito en el mercado, dijo Stratis.

Reddit

El precio de Nasdanq está determinado por expertos en datos que evalúan sitios como Facebook, Twitter y Reddit. Cuanto más popular es una frase, más valor tiene en el simulador. $MRKL, el ticker de los memes de Angela Merkel, subió un 9,826 por ciento durante un aumento en las menciones del nombre de la canciller alemana en las redes sociales después de que se reunió con el presidente Trump. Luego, cayó rápidamente.

La fórmula actual en la versión beta de Nasdanq se basa en la forma en que funciona la economía real, aunque los memes no funcionan de esa manera. En una economía real, la popularidad de los productos de una empresa significan crecimiento para la acción. Pero si un meme se vuelve viral, su valor se desplomará tan pronto todo el mundo haga la misma broma. Piensa en lo divertido que era el rostro de Crying Jordan, y lo monótono que lució una vez que empezaste a verlo por todas partes.

Todavía tiene sus 'bugs'

Stratis dijo que dedicó todo su tiempo libre a trabajar en el mercado de valores de los memes y que pasó entre 12 y 16 horas al día durante un fin de semana. Sin embargo, el sistema tiene sus fallas. No puedes actualizar una página sin obtener un mensaje de error 404 y la sección de Vender y los comentarios no funcionan.

Stratis está buscando reparar esos problemillas antes de que Nasdanq se abra al público. Su objetivo es hacer un juego divertido, con análisis de datos sobre los memes como un bono adicional. Él y su equipo están apuntando para un lanzamiento oficial para diciembre.

"Todo el mundo tiene un sentido de lo que es popular en su propia burbuja o su propio círculo", dijo Stratis sobre los memes. "Nosotros estamos dándole una cifra concreta".