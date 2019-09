Los mejores televisores para 2019

En comparación con un teléfono o una PC, probablemente no tengas que reemplazar tu televisor con mucha frecuencia. Pero, cuando finalmente lo hagas, puede que debas enfrentarte a un mundo nuevo y confuso. Los términos más recientes (4K, 8K, HDR, HDMI 2.1, 120Hz, OLED, QLED, y la lista continúa) pueden resultar abrumadores, en especial si no has comprado un televisor nuevo en cinco o diez años.

He estado evaluando televisores desde los días de la retroproyección y el plasma, y me gusta mantener las cosas sencillas. Me concentro en un concepto: la calidad de imagen que recibes por el precio que pagas.

La lista a continuación representa los mejores televisores que he evaluado en el laboratorio de pruebas de CNET, donde los comparo uno frente al otro hasta encontrar cuáles son los que vale la pena comprar. Estas son mis recomendaciones más recientes, pero antes de empezar, toma en cuenta lo siguiente:

Sarah Tew/CNET Los televisores OLED son los reyes de la calidad de imagen, pero no son baratos. Utilizan diodos orgánicos de emisión de luz para ofrecer contraste y ángulos de visión que ningún televisor LCD (o QLED) puede igualar. Aun a mediados de 2019, este televisor OLED de 2018 sigue siendo tu mejor opción de compra. Con una calidad de imagen muy cercana a la del C9 de 2019 (que aparece más abajo) y un precio cientos de dólares menor, el B8 ha envejecido maravillosamente. Dicho esto, puedes esperar una evaluación completa del B9 de 2019 muy pronto. Tamaños: 55 y 65 pulgadas

Sarah Tew/CNET Ningún televisor que haya evaluado ofrece tanta calidad de imagen por tan poco dinero. La serie 6, otra reliquia de 2018, aún está ampliamente disponible a precios de liquidación debido a que la nueva versión de 2019 se lanzará pronto. Y es una verdadera ganga. Con una completa gama de atenuación local, su imagen supera por mucho a la de casi cualquier otro televisor de ese precio, y su sistema operativo Roku TV es nuestro favorito. Tamaños: 55, 65 y 75 pulgadas

Sarah Tew/CNET Si estás buscando simplemente lo mejor, sin que importe el precio, esta es tu elección. En mis pruebas comparativas, el C9 es el mejor televisor que he evaluado, y supera por muy poco a los modelos de 2018 como el B8 (que aparece más arriba), aunque el B8 tiene una mejor relación calidad/precio, pues es casi igual de bueno pero cuesta mucho menos. Este televisor OLED de 2019 también cuenta con todas las garantías de compatibilidad futura con HDMI 2.1, que algunos compradores de gama alta, en especial jugadores de videojuegos, desean. Tamaños: 55, 65 y 77 pulgadas

Sarah Tew/CNET Aparte de la serie TCL 6 antes mencionada, ningún televisor ofrece tanta calidad de imagen por tan poco dinero. En mis comparaciones, el Vizio mostró un color HDR superior al del TCL, pero el TCL ganó en otras áreas, en especial en el brillo. Aún recomendaría el TCL a la mayoría de los compradores debido a la superioridad de su sistema de televisión inteligente Roku, pero el Vizio sigue siendo una excelente opción. Solo asegúrate de comprar el M8, no el M7. Y espera atento nuestras próximas evaluaciones de los otros modelos 2019 de Vizio. Tamaños: 55 y 65 pulgadas

Sarah Tew/CNET Roku es nuestra plataforma favorita para streaming de aplicaciones como Netflix, y está incluso mejor integrada en este televisor. La calidad de imagen de este TCL no supera a la de ninguno de los modelos anteriores, y su resolución 4K y compatibilidad HDR no contribuyen en nada a mejorar la imagen, pero es una opción perfectamente buena para la mayoría de las personas, sobre todo a este precio. Tamaños: 43, 50, 55, 65 y 75 pulgadas (El precio que se muestra a continuación es para el tamaño de 43 pulgadas).

Sarah Tew/CNET Los televisores QLED de Samsung son básicamente LCD elegantes. No los confundas con los OLED. El Q70R tiene una imagen excelente, mucho diseño de Samsung y abundantes características extra por un precio relativamente asequible, aunque no sea exactamente económico. Si no estás interesado en un TCL ni un Vizio y no quieres gastar tu dinero en un OLED, el Q70 es una opción excelente. Tamaños: 49, 55, 65, 75 y 82 pulgadas

Sarah Tew/CNET Para tamaños menores de 55 pulgadas, y para quienes valoran la "inteligencia" sobre la calidad de la imagen, estos televisores Roku (que no son 4K) son lo más adecuado. La imagen es "suficientemente buena" y la inteligencia integrada es excelente. Y tiene el precio perfecto para una habitación infantil o secundaria donde no se necesita una pantalla enorme. Tamaños: 28, 32, 40, 43 y 49 pulgadas (El precio que se muestra a continuación es para el TV de 32 pulgadas).

Otras cosas que debes considerar al comprar un televisor nuevo

Estoy seguro de que serás feliz con cualquiera de los televisores antes mencionados, pero un nuevo equipo puede ser una gran inversión, y tal vez estés buscando un poco más de información antes de decidirte por uno. He aquí una lista rápida de otras cosas que debes considerar.

Los precios de los televisores de 2019 comenzarán a alcanzar sus precios más bajos a finales de noviembre (Viernes Negro o Black Friday) y en la temporada de vacaciones. Hasta entonces, muchos de los televisores de 2018 serán tus mejores opciones.

En mi opinión, mientras más grande, mejor. Los televisores grandes están más baratos que nunca, y es mejor invertir tu dinero en una pantalla de gran tamaño antes que en una ligera mejora de la calidad de la imagen.

Si no te gusta el sistema integrado de tu TV inteligente, siempre puedes agregar un dispositivo de streaming. Son baratos, fáciles de usar y se actualizan con más frecuencia que la mayoría de los televisores inteligentes. Aquí, puedes conocer los mejores dispositivos de streaming.

La mayoría de los televisores tienen un sonido terrible, por lo que vale la pena complementar tu nuevo TV con una barra de sonido u otro sistema de altavoces. Los buenos tienen precios desde alrededor de US$100. Aquí, puedes conocer las mejores barras de sonido.

¿Buscas aún más información? Aquí hay un artículo con todo lo que debes saber (y más) sobre cómo comprar un nuevo televisor.