Los mejores televisores para ver deportes en 2017 (como el fútbol americano)

¿Buscas una excusa para finalmente comprarte ese enorme televisor? Por supuesto, los deportes -- como el fútbol americano -- es una buena oportunidad.

Y este es el momento perfecto. Los precios de muchos televisores están más bajos que nunca en los que las fabricantes y las tiendas se deshacen de su inventario de 2016 en espera de los modelos de 2017. Si quietes una televisión nueva, y no quieres esperar hasta fin de año a que bajen los precios de nuevo, es momento de actuar.

Hay mucho de dónde escoger y lo difícil es distinguir entre todas las opciones. Para eso estamos nosotros.

Te presentamos siete de nuestros modelos favoritos, disponibles en tamaños de por lo menos 55 pulgadas, organizadas de las más asequibles a las más costosas. Hemos colocado el precio más bajo que hallamos en Amazon, Best Buy, Walmart o Vizio.com al momento de publicar esta nota, pero los precios y la disponibilidad de estos modelos variará dependiendo de dónde busques.

Sarah Tew/CNET

Modelo de 70 pulgadas (E70E3): US$1000

Modelo de 65 pulgadas (E65U-D3): US$800

Modelo de 60 pulgadas (E60-E3): US$680

Modelo de 55 pulgadas (E55-E2): US$530

Por qué está en la lista: La serie E de Vizio E series entrega una excelente calidad de imagen para su asequible precio, superando con mucho otros modelos de gama media. El secreto es la atenuación local (local dimming), uan tecnología que incrementa el contraste especialmente en escenas oscuras. No te preocupes, que el fútbol americano se ve muy bien, especialmente por el precio.

Serie UNKU7000 de Samsung

Sarah Tew/CNET

Modelo de 65 pulgadas: US$1,300

Modelo de 55 pulgadas: US$900

Por qué está en la lista: Porque es la línea Samsung más asequible de las que probé en 2016, y algunas personas prefieren tener un Samsung (o un LG o Sony) en vez de un Vizio. Especialmente cuando reciben a todos su amigos para ver un partido de campeonato. La KU7000 es más barata y tiene mejor calidad de imagen que la Sony X850D o la LG UH8500, además de un atractivo estilo y muchas funciones inteligentes.

Serie M de Vizio

Sarah Tew/CNET

Modelo de 70 pulgadas: US$1,900

Modelo de 65 pulgadas: US$1,300

Modelo de 55 pulgadas: US$700

Modelo de 50 pulgadas: US$650

Por qué está en la lista: Aquí es dónde la lista se pone buena. La serie M representa la mejor proporción calidad y precio de cualquier modelo que probamos en 2016. Obtuvo un "8" en cuanto a calidad de imagen gracias a su atenuación local, y aunque no es tan buena como los modelos de alta gama de abajo, es una excelente televisión.



Serie KS8000 de Samsung

Sarah Tew/CNET

Modelo de 65 pulgadas: US$1,500

Modelo de 55 pulgadas: US$1,000

Modelo de 49 pulgadas: US$900

Por qué está en la lista: En esta ocasión no solo se trata de la marca. La KU8000 no iguala la calidad de imagen de la Vizio M, pero la supera en habitaciones brillantes y con contenido brillante. Mientras tanto, es un televisor atractivo que tiene el mismo innovador sistema Smart TV de la marca.



Serie P de Vizio

Sarah Tew/CNET

Modelo de 75 pulgadas: US$3,800

Modelo de 65 pulgadas: US$1,600

Por qué está en la lista: Prometo que esta será la última Vizio que meta a la lista. Pero qué podemos decir, son excelente opción por el precio. La serie P es la mejor unidad que no es OLED que hayamos probado en 2016, con la mejor implementación de la atenuación local de cualquier televisor en la lista y una imagen más brillante que la de las otras Vizio. No metimos el modelo de 55 pulgadas porque tiene un panel LCD basado en IPS que no es tan bueno como el de los otros modelos.

Serie XBR-X930D de Sony

Sarah Tew/CNET

Modelo de 65 pulgadas: US$1,800

Modelo de 55 pulgadas: US$1,300

Por qué está en la lista: En nuestras pruebas del año pasado, la X930D de Sony ofreció la mejor calidad de imagen en general de cualquier modelo que no sea OLED después de la serie P de Vizio -- estuvieron muy cerca una de otra. Ambas recibieron un "9" en calidad de imagen, pero la Sony sobresale en habitaciones brillantes.

Serie OLEDB6P de LG

Sarah Tew/CNET

Modelo de 65 pulgadas: US$3,000

Modelo de 55 pulgadas: US$2,000

Por qué está en la lista: Los televisores OLED son lo mejor que hay en el mercado actualmente. El B6 es el menos caro de todos, pero ofrece la misma calidad de imagen que incluso modelos más caros.