Los mejores televisores de 75 pulgadas para 2020

Tal vez tengas un enorme espacio de pared en blanco en tu casa y hayas decidido que un televisor de 65 pulgadas es demasiado pequeño para llenarlo. O tal vez hayas revisado los precios de los televisores recientemente y pensado: "Puedo comprar un televisor de 75 pulgadas".

Las pantallas gigantes son más populares que nunca, y 75 pulgadas es el siguiente paso más común por encima del siempre popular tamaño de 65 pulgadas. Muchos de los mejores televisores que analizamos aquí en CNET vienen en un tamaño de 75 pulgadas (o hasta más grande), incluso esos elegantes modelos OLED. Técnicamente son 77 pulgadas, pero también aparecen en esta lista.

Si la elección para ti se reduce a un excelente modelo de 65 pulgadas o un conjunto de 75 pulgadas que funciona un poco peor, pero cuesta lo mismo, mi consejo es ir a lo grande. Más que un ligero aumento en la calidad de la imagen o cualquier otra "característica", aumentar el tamaño de la pantalla del televisor es el mejor uso de tu dinero.

La lista a continuación representa las mejores opciones de TVs de 75 pulgadas que he analizado en el laboratorio de pruebas de CNET, donde los comparo uno al lado del otro para ver cuáles vale la pena comprar. Aquí están mis últimas recomendaciones.

Nota: Por lo general, he analizado los tamaños de 65 pulgadas en las series enumeradas a continuación, pero las versiones de 75 pulgadas son básicamente idénticas más allá del tamaño de la pantalla. Cualquier variación se menciona en cada análisis.

Sarah Tew/CNET Ningún televisor de los que he probado ofrece tanta calidad de imagen por tan poco dinero. Aunque fue lanzado a principios de 2019, este conjunto Ultra HD de 75 pulgadas es en realidad miembro de la serie R617 2018, no la nueva serie R625 2019 (que no incluye un tamaño de 75 pulgadas ... todavía). Pero eso no importa, pues sigue representando un gran valor y nuestra elección favorita para el mejor televisor de 75 pulgadas por el precio. Su atenuación local de matriz completa bien implementada te ayuda a circular alrededor de casi cualquier otro televisor a este precio y el sistema operativo Roku TV es nuestro favorito.

Sarah Tew/CNET Ese TCL tiene una excelente imagen, pero si estás dispuesto a pagar unos cientos de dólares más, el Vizio P-Series Quantum X te eleva a un nivel más alto. En nuestro comparativo, este televisor QLED con funciones inteligentes superó a la serie TCL 6 de 2019 con una salida de luz superior, lo que hizo que las imágenes HDR se vean aún mejor, y agrega un procesamiento de video de primer nivel. Además, cuesta aún menos que otros modelos de televisores inteligentes de 75 pulgadas de alta gama.

Sarah Tew/CNET Hablando de los modelos de TV Ultra HD de primera línea, este TCL tiene Mini-LED, una tecnología que no se encuentra en ningún otro televisor actualmente disponible. El resultado es un excelente contraste y brillo que supera la experiencia de visualización de Vizio PX por poco, aunque no alcanza los niveles OLED. Este televisor LED también cuenta con Dolby Vision HDR, Dolby Atmos y cuatro puertos HDMI para conectarse a múltiples dispositivos. No es extraño que cueste mucho menos que un OLED de 77 pulgadas y mucho más que ese Vizio.

Sarah Tew/CNET ¿Qué dijiste? ¿Solo quieres el mejor televisor de gama alta de 75 pulgadas y ya? Pues aquí lo tienes. En mis pruebas paralelas, el televisor OLED C9 es el mejor televisor de 75 pulgadas que he analizado. Supera por poco al B9. En tamaños más pequeños, prefiero el B9, pero a 77 pulgadas ambos son tan caros, que creo que deberías seguir adelante y gastar otros cuantos cientos de dólares por el UHD smart OLED C9.

Sarah Tew/CNET Roku es nuestra plataforma favorita para hacer streaming de aplicaciones como Netflix, y está incluso mejor integrada en el televisor. La calidad de imagen en este TCL no puede superar a ninguno de los modelos anteriores, su resolución 4K UHD y compatibilidad HDR no hacen nada para ayudar a la imagen, pero está perfectamente bien para la mayoría de las personas, especialmente a este precio.

Sarah Tew/CNET Los televisores QLED de Samsung son básicamente unos televisores LCD elegantes (y no hay que confundirlos con OLED). El Q70R tiene una excelente imagen y un montón de características de Samsung por un precio relativamente razonable, aunque no exactamente bajo. Si no estás interesado en un TCL o Vizio y no quieres derrochar en un televisor OLED, el Q70 es una excelente opción. Y es el único modelo en esta lista que también viene en un tamaño de 82 pulgadas.

Otras cosas a considerar cuando compres un TV nuevo

Estoy bastante seguro de que estaría contento con cualquiera de los televisores anteriores, pero un nuevo televisor puede ser una gran inversión, por lo que tal vez estés buscando un poco más de información. Aquí, otras cuantas cositas a considerar: