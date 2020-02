Los mejores teléfonos para comprarle a tu hijo en 2020

JGI/Jamie Grill/ Getty Images

Parece que cada vez son más y más jóvenes los chicos que empiezan a usar un teléfono inteligente. Esto, en vista de que los expertos en salud recomiendan que los niños menos de 5 años deberían tener solamente un hora de pantalla al día. En promedio, los niños obtienen su primer teléfono a los 10 años de edad, de acuerdo con un estudio de 2016 de Influence Central. Estos son los datos más recientes disponibles, por lo que la edad promedio podría haber cambiado en los últimos años.

Pero esperarse hasta esa edad quizá no sea la solución apropiada para toda familia, de acuerdo con James Banta, experto en seguridad de la firma SecurityNerd.com. El saber que su hijo tiene un teléfono a la mano puede traducirse en tranquilidad para los padres, especialmente cuando están en la escuela o en situaciones de emergencia.

Si estás considerando comprarle a tu hijo su primer teléfono, debes tener varias cosas en cuenta: el precio, la operadora, la duración de la batería, la confiabilidad, controles parentales y un diseño enfocado en los niños, dijo Banta.

Estos son los dispositivos, disponible en casi todas las operadoras, que Banta recomendó:

Nokia 3310

Nokia

Sí, el Nokia 3310 no es tan lindo como el iPhone 11 o el Pixel 4, pero es un teléfono duradero con una excelente duración de batería. La desventaja es que no tiene Wi-Fi ni apps (aunque algunos padres pueden considerar esto como una ventaja). El Nokia 3310 está disponible por US$50 en Best Buy o US$55 en Amazon o Adorama. Con este teléfono, puedes mantenerte en contacto con tu hijo a través de mensajes de texto o llamadas.

GizmoWatch

Verizon

El GizmoWatch -- disponible exclusivamente en Verizon -- es un reloj inteligente 4G LTE de US$180 dirigido a niños de entre 3 y 11 años. Verizon ofrece un plan de servicio de US$5 al mes, que le permite a tu hijo recibir llamadas de hasta 10 números telefónicos aprobados por los padres. Los padres también pueden seleccionar mensajes de texto previamente escritos que el niño puede enviar (como, "Estoy en casa). El dispositivo está configurado a través del app GizmoHub de Verizon, que le permite a los padres ver la ubicación de su hijo, y enviar alertas si el niño se aleja de una zona designada de seguridad. El rastreo de ubicación es muy útil en caso de que el reloj se extravíe, dijo Banta.

El reloj inteligente también cuenta con funciones divertidas para los niños, como un rastreador de rayuelas y de actividad física, y un mecanismo para cambiar la voz. El GizmoWatch es una buena opción de dispositivo para un niño pequeño, dijo Banta.

Palm

Palm

Además del GizmoWatch, el miniteléfono Palm es una buena opción para los padres que buscan un diseño minimalista pero no quieren sacrificar la calidad ni el servicio. La versión más reciente del teléfono Palm puede hacer y recibir llamadas, mensajes de texto y te da acceso a apps en la Google Play Store. El Palm se vende por US$350 como un dispositivo desbloqueado, pero Verizon ofrece planes de pago si lo escoges como operadora.

iPhone 7

César Salza / CNET

El iPhone 7 — que se lanzó en 2016 — no es la opción de iPhone más avanzada, pero es un buen teléfono inteligente para adentrar a tu hijo al mundo de los celulares. El dispositivo cuenta con características como resistencia al agua, un botón de inicio físico duradero, una buena cámara con una buena estabilización de imagen óptica. El teléfono puede ejecutar iOS 13. Quizá la mejor parte es que el iPhone 7 cuesta US$185 en Walmart. Si te decides por esta opción, asegúrate de invertir en una buena cubierta para proteger la pantalla, dijo Banta.

Una vez hayas comprado un teléfono, asegúrate de revisar los mejores apps para descargar y ayudarte a monitorizar las actividades de tu hijo.