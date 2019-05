Los mejores teléfonos de menos de US$500

En una era cuando los teléfonos como el iPhone XS Max y el Samsung Galaxy Fold cuestan entre US$1,000 y US$2,000, es fácil sentir que los teléfonos se están volviendo más y más caros y más retirados del alcance de nuestro presupuesto. Pero, no te preocupes. Hay muchos teléfonos que son rápidos, toman buenas fotos y ofrecen funciones de software modernas que no te romperán el bolsillo. Esto no significa, por supuesto, que dichos celulares sean obsoletos, ya que la mayoría tienen procesadores de primera clase y buenas cámaras.

Motorola Moto G7 Play (US$199) Por menos de US$200 y con descuentos frecuentes, el Motorola Moto G7 Play es uno de nuestros teléfonos económicos favoritos. El Moto G7 Play y el Moto G7, que es un poco más caro, comparten el mismo procesador y la misma resistencia al agua. Pero el G7 Play tiene una pantalla más pequeña de 5.7 pulgadas y una cámara de 13 megapixeles. Para aquellos que gustan de tomar muchas selfies, encontrarás un flash en la parte frontal del teléfono.

Motorola Moto G7 (US$299) El Motorola Moto G7 puede no ser tan barato como el G7 Play, pero a US$299 sigue siendo una buena compra. Aunque su única bocina no ofrece el mejor sonido y toma malas fotos y malos videos en condiciones de poca luz, el Moto G7 tiene doble cámara trasera, una batería de larga duración y un diseño elegante. También se carga rápidamente.

LG G7 ThinQ (US$379) Aunque el LG G7 tiene un botón para invocar a Google Assistant que no se puede configurar para otra cosa, hay muchas otras razones para gustar de este teléfono. Tiene una cámara con inteligencia artificial que optimiza tus fotos antes de que captes la imagen, una cámara secundaria gran angular y entrada tradicional para audífonos.

Google Pixel 3A (US$399) El nuevo Pixel 3A de 2019 se deshace de algunas funciones que estaban en el Pixel 3 de 2018: no es resistente al agua, no tiene carga inalámbrica y su almacenamiento máximo es de 64GB. Pero, añade una entrada tradicional para audífonos y conserva la excelente cámara Night Sight que puede tomar buenas fotos en la oscuridad. Las fotos captadas durante el día también se ven geniales. Es compatible con la mayoría de operadoras telefónicas en Estados Unidos.

Samsung Galaxy S8 (US$399) Han pasado dos años desde que se lanzó el Galaxy S8, pero sigue siendo un teléfono digno de considerarse. Es resistente al agua, tiene carga inalámbrica, expansión de almacenamiento y entrada tradicional de audífonos. Además, su pantalla curva le da al teléfono un aspecto moderno.

Apple iPhone 7 (US$449) Aunque debutó en 2016, el iPhone 7 sigue siendo un teléfono sólido y es el iPhone más barato que ofrece Apple en este momento. Cuenta con resistencia al agua, un botón de inicio duradero y buenas cámaras con estabilización de imagen óptica trasera.

Razer Phone 2 (US$499) Si juegas mucho en el teléfono, considera este modelo de gaming que puede reproducir gráficas pesadas y darte una experiencia inmersiva. Con una pantalla brillante de 120Hz, el Razer Phone 2 añade resistencia al agua IP67 y carga inalámbrica. También es compatible con tarjetas microSD 2TB para almacenamiento extra y ejecuta una versión de Android casi de fábrica. Con una excelente bocina integrada, tienes todos los ingredientes para una excelente experiencia de gaming móvil.

Samsung Galaxy S9 (US$499) Ahora que el Galaxy S10 ya está en el mercado, el Galaxy S9 del año pasado está teniendo grandes descuentos. Es un teléfono excelente con hardware de primera, además de gran desempeño y fotografía. Tiene además una fantástica pantalla de 5.8 pulgadas, carga inalámbrica y un diseño hermoso.

Si puedes gastar un poco más: OnePlus 6T (US$549) Sabemos que el OnePlus 6T cuesta más de US$500, pero queremos darle una mención honoraria al teléfono porque tiene especificaciones de primera a un precio menor que sus rivales como el iPhone XS y el Galaxy S10. Disponible en T-Mobile pero compatible con AT&T y Verizon, el celular tiene una cámara excelente y un procesador rápido. Ten en cuenta que no tiene entrada tradicional para audífonos y que no es resistente al agua.