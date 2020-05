Los mejores teclados para videojuegos de menos de US$100 de 2020

Conseguir un teclado para videojuegos puede mejorar tu rendimiento y a la vez hacer más agradable tu experiencia de gamer. Además, no tienes que gastar más de US$100 para obtener uno adecuado. Probamos una gran cantidad de teclados con precios desde tan solo US$30, y aunque descubrirás que les faltan algunas características o que los modelos más económicos están hechos con materiales más baratos, todos tuvieron un buen desempeño en comparación con los modelos de gama alta (bueno, todos excepto uno).

Al igual que al comprar un nuevo mouse para videojuegos, elegir el teclado para videojuegos correcto tiene mucho que ver con tus preferencias personales, desde el diseño ergonómico hasta si prefieres iluminación RGB, un teclado mecánico, uno inalámbrico o uno de tamaño completo. A nosotros, por ejemplo, nos gustan los interruptores táctiles, aquellos en los que puedes sentir el punto de actuación o accionamiento, pero evitamos los interruptores de tecla que hacen clic al ser accionados. Además, algunos teclados pueden ser geniales para jugar, pero tal vez no te gusten para escribir con ellos en el día a día. Si tienes la oportunidad de probar diferentes tipos de interruptores antes de comprar un nuevo teclado, te recomendamos que lo hagas.

Las opciones que te presentamos a continuación no son definitivas, ya que seguimos probando nuevos teclados. Por ejemplo, además de los que aparecen en esta lista, vale la pena que eches un vistazo a los modelos K63 de Corsair (US$74) y Alloy FPS Pro TKL de HyperX (US$70), que fueron recomendados por nuestros lectores. Si crees que hemos pasado por alto algún buen teclado para videojuegos de menos de US$100, avísanos en los comentarios.

Sarah Tew/CNET

Aun en sus modelos de gama baja, como el teclado para videojuegos con retroiluminación G413 Carbon, Logitech no escatima en calidad de construcción ni en sus componentes. Utiliza los mismos interruptores táctiles Romer-G de sus modelos con más funciones y tiene el mismo diseño de teclado delgado, simple y duradero con carcasa superior de aleación de aluminio y magnesio bruñida. Cuenta con un cable USB trenzado con un puerto USB passthrough en la parte posterior derecha y canales en la base para acomodar los cables del mouse y de los auriculares.

El interruptor táctil de este teclado mecánico para videojuegos es relativamente silencioso, no hace clic cuando es accionado, solo sientes un golpe sutil y un accionamiento corto. Si te encanta escuchar y sentir cuando presionas las teclas, probablemente este no sea el mejor tipo de interruptor para ti. La retroiluminación tiene un solo color: rojo, pero es brillante, y las teclas de este teclado de tamaño completo tienen una fuente fácil de leer. Logitech incluye además 12 coberturas de teclas facetadas, lo cual es bueno, pero no notamos mucha diferencia cuando las probamos.

El software G Hub es programable, lo que te permite configurar macros y funciones personalizadas en los botones F1-F12, y hay un modo de juego que desactiva la tecla de Windows. En general, es un teclado más refinado que los otros de esta lista, pero también es más caro, con precios a partir de US$64.